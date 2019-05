Ako prestať plytvať potravinami

06.05.2019, 11:48 | TREND We Know How

Sú ciele, ktoré nevyriešia peniaze ani moc. Len spolupráca. Jedným z nich je stopka pre plytvanie potravín. Možno vás prekvapí, že spoločnosťou, ktorá je lídrom v tejto oblasti, je Tesco.

Jedným z trvalo udržateľných cieľov, ktoré zadefinovala OSN, je zodpovedná spotreba a výroba a znižovanie potravinového odpadu. Tento cieľ, ktorý má označenie 12.3, chce znížiť do roku 2030 celosvetovo potravinový odpad o polovicu. Jednoducho, aby sa s potravinami prestalo plytvať.

Táto agenda OSN oslovila britský reťazec Tesco, ktorý tieto ciele začal presadzovať v praxi na globálnej úrovni. Funguje to aj na Slovensku. O konkrétnych číslach hovorí Veronika Bush, hovorkyňa Tesca: "V roku 2015 sme začali darovať potraviny zo štyroch našich obchodov Potravinovej banke Slovenska a ľuďom v núdzi. Dnes, v roku 2019, tak robíme už vo viac ako 130 našich obchodoch. Len minulý rok sa nám tak podarilo znížiť potravinový odpad v našich prevádzkach až o 40%".

Plytvanie potravinami je téma, ktorá sa dá vyriešiť len spoluprácou medzi rôznymi subjektmi, ktorých sa oblasť potravín týka. Preto aj na globálnej úrovni vznikla iniciatíva Champions 12.3. Ide o koalíciu vedúcich predstaviteľov firiem, medzinárodných organizácií, vlád, farmárskych zoskupení a mimovládnych organizácií, ktorí chcú akcelerovať napĺňanie cieľa 12.3. Preto spolu riešia reálne kroky, ako k tomu dospieť. Vďaka svojej proaktivite na čele tejto koalície je CEO Tesca Dave Lewis.

"Pred tromi rokmi sme si prvýkrát odmerali množstvo odpadu, ktoré pochádza z našich prevádzok," hovorí o téme udržateľnosti produkcie potravín Veronika Bush. "Vieme preto veľmi presne identifikovať miesta, v ktorých sa potrebujeme zlepšovať. Minulý rok sme zredukovali potravinový odpad v našich prevádzkach o 40 percent. Nie je to len nejaký pocit, je to presne merateľná agenda, ktorá je overovaná audítorskou spoločnosťou. Sami však problém s odpadom nevyriešime, preto chceme, aby si túto tému zobrali za svoju aj iné spoločnosti. Len tak vieme zmeniť tento celospoločenský problém."



Potraviny sú jednou z tém Tesca smerom ku komplexnejšej téme udržateľnosti. "My máme CSR stratégiu, ktorá sa volá Plán malých pomocí a tá stojí na troch pilieroch. To sú ľudia, produkty a miesta. Ľudia, to sú naši kolegovia, ktorí chceme, aby sa u nás cítili dobre, ale samozrejme aj naši zákazníci. Potom sú to miesta, v rámci ktorých podporujeme, aj v spolupráci s Nadáciou Pontis, komunity.

Už sme zrealizovali päť edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame, v rámci ktorých sme podporili takmer 700 projektov celkovou sumou 640 tisíc eur. Tretia oblasť, produkty, zahŕňa zdravé a udržateľné výrobky, a zároveň aj spomínaný boj proti plytvaniu potravinami a záväzky smerom k plastovému odpadu. Už sme na tom začali pracovať najmä s dodávateľmi našich značiek. Tam chceme zmeniť obaly tak, aby do roku 2025 boli všetky obaly produktov vlastných značiek udržateľné, recyklovateľné a opätovne využiteľné. Našim cieľom je, aby žiaden odpad z našich obchodov nešiel na skládku."



Veronika Bush však opakovane pripomína, že opísané kroky k udržateľnosti nemôžu byť len CSR aktivitou Tesca, ak sa majú premietnuť do reálnych zmien v spoločnosti. Bez spolupráce to jednoducho nejde. Aj preto je Tesco súčasťou Business Leaders Fóra v rámci Nadácie Pontis. Ide o združenia firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania. Noví členovia sú vítaní.



Mimochodom, grant od Tesca získalo doposiaľ v rámci spolupráce s Nadáciou Pontis takmer 700 projektov. Nové kolo práve prebieha. Tesco v aktuálnej 6. edícii celkovo podporí až 231 projektov, pričom všetky projekty na prvom mieste získajú 1 300 EUR, na druhom mieste 600 EUR a na treťom mieste 300 EUR. Informácie o tom, ako sa do projektu zapojiť, nájdete na tejto adrese.

