Amazon pod tlakom mení plány. V predajni bez pokladníc už prijíma hotovosť

08.05.2019, 12:16 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Zámerne vytláča hotovosť zo svojho ekosystému, no teraz sa k nej (nedobrovoľne) vracia. Svetový líder e-commerce Amazon otvoril v Spojených štátoch dvanásty obchod bez pokladníc formátu Amazon Go. Zároveň je však prvým, v ktorom môže zákazník zaplatiť aj v hotovosti.

Amazon vyvinul koncept predajní Amazon Go nabitý modernými technológiami, aby urýchlil a čo najviac zjednodušil nákup. Do obchodu sa vstupuje s mobilom v ruke, ktorý stačí priložiť k turniketu, kde snímač naskenuje aplikáciu obchodníka.

Po vstupe do predajne si kupujúci môže vyberať tovar z regálov a odísť z predajne bez toho, aby musel nákup vykladať pri pokladni. V predajni žiadne nie sú, útratu si Amazon automaticky stiahne z účtu zákazníka prepojeného s jeho aplikáciou. „Pohyb“ tovaru v predajni je pod drobnohľadom technológií.

Najnovší obchod Amazon Go, ktorým obchodník vstupuje na pôdu veľkomesta New York, je iný. Ani v ňom nie sú pokladne, no ponúka možnosť platiť hotovosťou. Vstup zákazníkovi do predajne umožní zamestnanec Amazonu, ktorý mu asistuje aj pri platení. Namarkuje nákup a vybaví úhradu aj bez použitia pokladne.

„Je to pre nás novinka. Budeme sa

