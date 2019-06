Analytik: Domácnosti aj malí podnikatelia doplácajú na politiku ÚRSO

13.06.2019, 15:17 | TASR

Domácnosti aj malí podnikatelia doplácajú na politiku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Uviedol to Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH). ÚRSO bude musieť riešiť, ako vo volebnom roku nedovoliť prudké zdraženie elektriny. Ak by regulácia cien energií nebola zbytočne spolitizovaná, tento problém by neexistoval.