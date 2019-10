Arca chce polikliniku, lyžiarske stredisko i ďalšie slnečné elektrárne

10.10.2019, 18:30 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Investičnej skupiny Arca Capital akoby sa ochladenie svetovej ekonomiky netýkalo. Nielenže len pred pár týždňami kúpila veľkú východoslovenskú celulózku Bukóza a tepláreň KMET Handlová, ale jej líder Rastislav Velič v rozhovore pre ekonomický portál denníka SME INDEX hovorí o ďalších chystaných investíciách.

Skupina chce napríklad premiérovo vstúpiť do zdravotníctva, postaviť svoje prvé lyžiarske stredisko, takisto chce ďalšie slnečné elektrárne. A so svojou sieťou malých predajní potravín Delia sa chce posunúť do rozľahlejšieho formátu obchodov.

Poliklinika i opatrovateľské služby

„Našou ambíciou je postaviť alebo prevziať kliniku civilizačných chorôb,“ uviedol pre INDEX R. Velič. Záujem o zdravotníctvo spojil s tým, že skupina už pôsobí v jednom blízkom sektore. Kúpou hotelov v českých Františkových Lázňach vstúpila do kúpeľníctva.

„V Česku sa teraz tiež obzeráme nielen po poliklinike ale aj menšej sieti lekární. V hre je aj agentúra domácej opatrovateľskej služby. Všetko by sme to chceli poprepájať tak, aby to dávalo zmysel,“ doplnil R. Velič.

Pravdou však je, že o snahe získať zdravotnícke aktíva R. Velič hovoril už pred vyše dvoma rokmi aj TRENDU. No Arca sa na vstup do zdravotníctva stále iba chystá.

Ďalší zárez vo fotovolte

Skupina chce rozširovať aj biznis vo výrobe

