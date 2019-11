Arnault zaťal zuby do Tiffanyho. Pôvodnú ponuku navýšil na historickú sumu

21.11.2019, 13:18 | raj | TASR

Francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH a americká klenotnícka firma Tiffany začali rokovať o akvizícii po tom, ako LVMH zvýšil pôvodnú ponuku z konca októbra, hovoria zdroje oboznámené so situáciou. Ak by sa francúzskej spoločnosti podarilo dohodu o prevzatí Tiffany uzatvoriť, bola by to najväčšia akvizícia v histórii tohto sektora.