Asko sa rozširuje na východe. Ôsmu predajňu chce otvoriť ešte tento rok

16.03.2020, 11:05 | raj | © 2020 News and Media Holding

Jeden z najväčších nábytkárskych reťazcov Asko pracuje na výstavbe novej predajne v Prešove. Ôsme predajné miesto chce otvoriť ešte do konca tohto roka.

S výstavnými prácami sa začalo už v minulom roku. Budova, ktorá sa čoskoro premení na ďalšiu z pobočiek reťazca na Slovensku, sa nachádza na Rusínskej ulici v Prešove. Z celkovej plochy 8-tisíc metrov štvorcových sa z viac ako dvoch tretín čoskoro stane predajná zóna.

,,Čo sa týka zachovania konceptu našich predajní, tá prešovská bude podobná napríklad predajni v Banskej Bystrici, pričom budeme klásť ešte väčší dôraz na dekorovanie, aby sme čo najviac priblížili zákazníkom možnosť využitia sortimentu“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti Asko - nábytok.

,,Rozhodli sme sa postaviť ďalšiu obchodnú jednotku práve v Prešove, ktorý je veľkým východoslovenským krajským mestom, kde sa sústreďuje obrovská skupina našich klientov,“ objasňuje strategickú výstavbu A. Štěpánová.

Asko - nábytok je súčasťou rodinnej podnikovej skupiny Porta so sídlom v Nemecku. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 a patria medzi najsilnejších hráčov. Firma si drží stabilné tržby približne na úrovni 26,5 milióna eur, no v roku 2016 sa začala prepadať do červených čísel.