Autobiznis vo svete chladne. Continental chce zatvárať a rušiť miesta

25.09.2019, 19:51 | TASR

Nemecký výrobca automobilových komponentov Continental plánuje v najbližších desiatich rokoch zatvoriť niektoré závody a prepustiť tisícky zamestnancov. Uviedla to v stredu nemecká firma, pričom dôvodom je ochladzovanie aktivity v automobilovom sektore vo svete.

Spoločnosť priamo neinformovala, koľko pracovných miest plánuje zrušiť, uviedla iba, že „zmeny by mali ovplyvniť približne 20-tisíc z vyše 244-tisíc zamestnancov, pričom do konca roka 2023 by sa reštrukturalizácia mala dotknúť zhruba 15-tisíc miest“. Náklady sa odhadujú približne na 1,1 miliardy eur.

Spoločnosť zároveň dodala, že zmeny vo firme by mohli zahrnovať okrem rušenia pracovných miest aj presun pozícií do iných oblastí či technológií, ako napríklad elektromobilita.

Continental uviedol, že po preskúmaní svojej stratégie ukončí produkciu v dvoch nemeckých závodoch, ako aj v závodoch v Taliansku, Malajzii a USA.

Podľa agentúry AP plánuje Continental v Spojených štátoch uzatvoriť závod v Hendersone (Severná Karolína), kde vyrába hydraulické brzdové systémy. Závod zamestnáva približne 650 ľudí. Navyše, čoskoro začne rokovania o uzatvorení závodu v Newport News vo Virgínii so 740 zamestnancami.