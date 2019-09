Premárnil mladosť a vyhodili ho zo školy. Zomrel syn zakladateľa Hiltonu

24.09.2019, 09:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Známy hotelier a filantrop, vizionársky podnikateľ, ale i vášnivý letec, aj takto charakterizujú Williama Barrona Hiltona jeho príbuzní a spolupracovníci. Syn zakladateľa známej siete hotelov zomrel minulý týždeň vo veku 91 rokov. Jeho osobnosť bola plná kontrastov.

Ako podnikateľ bol veľmi súťaživý a inovatívny. Na druhej strane súcítil s menej úspešnými ľuďmi a venoval sa charite. V osobnom živote bol konzervatívny, mal jednu ženu a osem detí. Vo financiách bol opatrný, ale v iných smeroch zasa veľmi odvážny, veď ako tínedžer sa dal k námorníctvu a lietal.

Začiatky v biznise

Hoci bol synom bohatého hoteliera Conrada Hiltona, nezačínal v biznise vo veľkom. „Premárnil som si mladosť, vyhodili ma z piatich škôl a napokon som odišiel zo strednej školy k námorníctvu,“ opísal svoje začiatky B. Hilton v roku 1981 v časopise People.

Kariéru v hotelierskom biznise začínal zaujímavo - parkoval autá pre hotelových hostí. Pred vstupom do rodinného biznisu dokázal, že vie podnikať aj sám. Kúpil a zveľadil firmu na výrobu čerstvých džúsov Vita-Pakt Citrus Products, založil McDonald Oil Co., ale aj leasingovú spoločnosť Air Finance Corporation, či kartovú schému Carte Blanche Credit Card.

V polovici 50. rokov už bol viceprezidentom siete hotelov svojho otca, no ešte ju neriadil. Do hotelového biznisu priniesol mnohé novinky, ktoré sa osvedčili. Presvedčil otca, aby do každej hotelovej izby nainštaloval telefón, televízor a klimatizáciu.

„Barron bol človek, ktorý sa venoval dennej prevádzke hotela naozaj detailne,“ tvrdí J. Randy Taraborrelli v knihe The Hiltons: The True Story of an American Dynasty. B. Hilton napríklad znížil platy v hoteli, znížil náklady na prípravu jedla a centralizoval nákupy, čím tiež ušetril.

