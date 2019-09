V biznise s roznáškou jedla pribudol zdatný konkurent. Na Slovensko prišiel Wolt

19.09.2019, 10:03 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

V Bratislave vo štvrtok štartuje nová donášková služba Wolt. Fínska aplikácia už dlhšiu dobu funguje vo väčších mestách severských štátov, v Gruzínsku či v susednom Maďarsku. Vlani expandovali do Českej republiky.

“Slovensko a konkrétne Bratislava bola pre Wolt ďalším logickým krokom - kvôli progresívnym a ctižiadostivým ľuďom, ale tiež neskutočne rôznorodej food scéne, ktorá za posledných pár rokov raketovo vzrástla. Vždy je potrebné, aby bola v meste dostatočná kúpna sila, kvalitné reštaurácie a potenciálni partnerskí kuriéri, a to Bratislava stopercentne spĺňa,” uviedol generálny manažér Jan Foret.

V začiatočnej fáze má pokrývať mestské časti Staré Mesto, Karlova Ves, Nové Mesto, Petržalku, Ružinov, Kolibu a Kramáre. Na výber je zatiaľ 80 reštaurácií, napríklad KOBE Steak and Sushi, Foodstock, Regal Burger, Jump Street, Bamboo SNP alebo Francesco the Art of Pizza. Ďalšie majú postupne pribúdať.

Priemerné doručenie jedla podľa marketingového manažéra Davida Kratkeho trvá do

