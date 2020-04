Blackout a zatvorené hranice by bol kolaps štátu, myslí si Pavol Jakubec

06.04.2020, 09:00 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Keď máte ranu a krváca, je jedno, že vám ju o štyri dni ošetria. Už budete mŕtva. Pomoc zo strany štátu nikdy nebude ideálna, ale musí prísť čím skôr, hovorí spolumajiteľ I.D.C Holding, Vegum a Cofeeshop Company Pavol Jakubec.

V rozhovore sa dočítate: Či má I.D.C. Holding problém s dodávateľmi a exportom

Aká je podľa Pavla Jakubca pravdepodobnosť blackoutu

Čo si myslí o opatreniach vlády

Či jedia Slováci v aktuálnej situácii viac sladkého

Ako ho súčasná kríza osobne ovplyvnila

Napriek situácii, ktorá nie je ľahká, máte dobrú náladu...

Ostávam večným optimistom. Šírenie dobrej nálady mám v náplni práce. Motivovať ľudí v tomto čase je ešte dôležitejšie, ako v čase, keď je dobre. Teším sa, že niektoré závody bežia, že sú otvorené obchody. Ľudia majú relatívnu pohodu a začínajú si zvykať. A prídu sviatky, konečne štyri dni voľna.

Vy ste si voľno zatiaľ neurobili?

Mohol by som si ho urobiť, keďže administratíva ide v polovičnom režime. Ale ja som v robote rád. A tým, že sme v priestoroch prítomní len dvaja či traja, sme relatívne izolovaní. Navyše sme všetci disciplinovaní. Niekto chodí rád do lesa, ja do kancelárie.

Prešli fabriky I.D.C. Holdingu do špeciálneho režimu?

Naše predaje sa pohybujú v štandardných číslach. Obchody sú otvorené a spotrebitelia nakupujú všetko ako obvykle vrátane cukroviniek. Nemusíme v tomto smere robiť nijaké opatrenia.

Všetky veľké potravinárske spoločnosti však majú aj za bežných okolností veľmi prísne nastavené pravidlá. Okrem toho máme celý zoznam krízových scenárov, od výbuchu cez sabotáž až po chrípkovú epidémiu. Nemôžeme si dovoliť, aby sme nakazili výrobky a následne zákazníkov. To by bola katastrofa. Dá sa povedať, že sme v krízovom režime stále.

Ako ste rozšírili hygienické opatrenia?

Rúška už nosia aj administratívni zamestnanci. Niektoré ženy vo výrobe musia ostať doma s deťmi, sú na OČR. Sprísnila sa tiež kontrola ľudí, ktorí prídu zvonka, ako sú dodávatelia alebo servisní technici. V prípade výskytu vírusu vieme uzatvoriť časť fabriky, postarať sa o zamestnancov, vydezinfikovať priestory. Nie je to záležitosť, ktorá by odstavila firmu na pol roka.

Nemali ste problém zohnať potrebnú dezinfekciu a rúška?

Naši stáli dodávatelia nám poskytli dostatočný počet a všetci zamestnanci majú tie prostriedky, ktoré majú mať.

Pavol JakubecZdroj: Maňo Štrauch

Riešili ste dočasný výpadok pracovnej sily?

Nie je až taký veľký, pohybuje sa zhruba do desiatich percent. Taký objem pre nás nehrá veľkú rolu. Vieme zamestnancov preskupiť na iné linky, manažéri si s tým pomerne ľahko poradili. Nemuseli sme zháňať nových ľudí. To, že ženy musia ostať s deťmi doma, pre nás nie je nič nové. Chrípkové prázdniny sú na Slovensku každý rok.

Potraviny nie sú automotive

Ako v súčasnosti fungujete s dodávateľmi?

Trochu sme zneisteli, keď zatvorili hranice. Veľa surovín dovážame zo zahraničia. Múku máme z Maďarska, sušené mlieko a čerstvé žĺtky z Poľska, orechy z Portugalska. Ak by sa zavreli na dlhé obdobie, čo načrtol premiér

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť