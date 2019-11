BMW plánuje desiatky nových elektrických modelov. Masívne zvyšuje objednávky batériových článkov

21.11.2019, 15:22 | TASR

Nemecký výrobca luxusných áut BMW vo štvrtok vyhlásil, že masívne zvyšuje objednávky batériových článkov pre elektromobily v nadchádzajúcej dekáde, pretože plánuje desiatky nových elektrických modelov.

Celkové zvýšenie objednávok o 6,2 miliardy eur bude výsledkom nového kontraktu so spoločnosťou Samsung-SDI v hodnote 2,9 miliardy eur a tiež zvýšenia objednávok od čínskej spoločnosti CATL zo 4 na 7,3 miliardy eur, uviedla automobilka BMW vo vyhlásení.

Nemeckých výrobcov áut v uplynulých rokoch brzdili emisné škandály a zavádzanie prísnejších emisných pravidiel v Európe pri prechode na elektromobilitu. Najnovšie oznámenie BMW ukazuje na „zabezpečenie dlhodobej potreby batériových článkov“, pričom samotná automobilka sa postará o dodávky kobaltu a lítia.

Do roku 2023 plánuje BMW ponúknuť 25 „elektrifikovaných“ modelov vrátane hybridov a plne elektrických vozidiel s batériou. Koncom tohto roka má zísť z výrobného pásu v britskej dcérskej firme v Oxforde prvý elektromobil Mini. BMW očakáva, že do roku 2021 zdvojnásobí predaj elektrických vozidiel, po ktorom bude nasledovať ich ročná expanzia zhruba o 30 percent do roku 2025.

Lítiovo-iónové články sú stavebnými kameňmi veľkých batérií pre elektrické a hybridné vozidlá. Len málo výrobcov automobilov však podstúpilo obrovské finančné riziko spojené s vybudovaním ich vlastnej výroby, pretože objemy predaja elektromobilov v porovnaní s autami so spaľovacími motormi zostávajú nízke a táto technológia sa rýchlo vyvíja. Radšej spolupracujú s výrobcami batérií.

Približne dve tretiny kapacity na výrobu batériových člnkov sú v Číne, pričom samotný koncern CATL sa podieľa jednou štvrtinu na ich globálnych dodávkach. Japonská spoločnosť Panasonic, čínska spoločnosť BYD a kórejské firmy LG-Chem a Samsung-SDI sú tiež v prvej päťke najväčších producentov.

Niektoré spoločnosti expandujú do Európy a CATL stavia závod v Erfurte, ktorý bude dodávateľom BMW. Paríž a Berlín však dúfajú, že vládna podpora môže pomôcť založiť európsky batériový „Airbus“, ktorý by prevzal pozície od ázijských konkurentov. Investície by sa mali pohybovať v pásme od 5 do 6 miliárd eur, pričom 4 miliardy eur by mali byť od súkromného sektora.