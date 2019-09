Boeing rieši nový problém. Najpredávanejšie stroje firmy majú praskliny

30.09.2019, 16:32 | TASR

Po problémoch s lietadlami 737 MAX, ktoré boli v marci v dôsledku dvoch tragických nehôd uzemnené, musí americký Boeing riešiť ďalšiu nepríjemnú situáciu – praskliny v oblasti pripojenia krídiel k trupu lietadla. Tentoraz sa problém objavil pri lietadlách 737 NG, čo je tretia generácia najpredávanejších strojov firmy Boeing, predchádzajúca generáciu lietadiel 737 MAX.

Koncom minulého týždňa agentúra Reuters uviedla, že americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadil preverenie týchto lietadiel po tom, ako o probléme informoval samotný Boeing.

„Spoločnosť Boeing upozornila FAA na problém ihneď po tom, ako počas modifikácie často využívaného stroja praskliny objavila. Ďalšie kontroly ukázali podobné praskliny aj na niektorých ďalších lietadlách 737 NG,“ uviedol úrad s tým, že aerolínie už upozornil a vyzval ich na inšpekcie lietadiel vo svojich flotilách a v prípade objavenia prasklín na zabezpečenie potrebných opráv.

Boeing dodal, že je v kontakte s prevádzkovateľmi lietadiel 737 NG. Ani FAA, ani Boeing nevedeli uviesť, koľkých strojov by sa inšpekcia mala týkať.

Lietadlá 737 NG (Next Generation) sú treťou generáciou najpredávanejšieho lietadla Boeingu. Do prevádzky boli zaradené v roku 1997. Tieto stroje s počtom sedadiel do 220 patria k najvyužívanejším v leteckej doprave.

Ďalšou generáciou po 737 NG je práve 737 MAX, pričom tieto lietadlá boli v marci uzemnené po tom, ako dva stroje v rozpätí necelých piatich mesiacov havarovali. Lietadiel 737 MAX sa však problém prasklín netýka.

Ako dodal Reuters, podľa rozhlasovej stanice KOMO sa praskliny týkajú komponentov, ktoré umožňujú pripojenie krídiel k trupu lietadla. Zlyhanie tohto komponentu počas letu môže predstavovať pre lietadlo obrovské riziko havárie.