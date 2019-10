Britské podniky majú obavy. Chcú brexit s dohodou

10.10.2019, 11:01 | ČTK

Nálada medzi britskými podnikmi je najhoršia za posledných osem rokov. Môžu za to obavy z neriadeného odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Ten by znamenal problémy pre množstvo ostrovných firiem, ktoré si doposiaľ užívali voľný prístup na jednotný európsky trh.

Britské firmy sa s veľkými obavami pripravujú na plánovaný odchod krajiny z Európskej únie. Vyzývajú vládu, aby zabránila brexitu bez dohody. Veľkej Británii už teraz kvôli neistote okolo brexitu, spomaľovaniu rastu globálnej ekonomiky a napätia v medzinárodných obchodných vzťahoch hrozí hospodárska recesia. Brexit bez dohody by ju mohol ešte viac zhoršiť.

Britský premiér Boris Johnson sľúbil, že do konca októbra vyvedie krajinu z Európskej únie dokonca aj bez dohody. Pred neblahými dôsledkami podobného konania varujú firmy naprieč všetkými odvetviami, od maloobchodu až po výrobu automobilov.

„Brexit bez dohody by mal okamžitý dopad na automobilový priemysel, podkopal by konkurencieschopnosť a spôsobil neodvratné vážne škody,“ povedal šéf britského Zväzu výrobcov a predajcov automobilov Mike Hawes.

Hrubý domáci produkt Veľkej Británie sa v druhom štvrťroku znížil o 0,2 percenta. Išlo o prvý pokles od roku 2012. To vyvolalo obavy z recesie, ktorá sa obvykle definuje ako aspoň dva štvrťroky hospodárskeho poklesu za sebou. Podľa správy spoločnosti IHS Markit z minulého týždňa údaje o vývoji podnikateľskej aktivity signalizujú, že britská ekonomika v treťom kvartáli klesla o 0,1 percenta. Niektorí analytici ale predpokladajú, že HDP sa v treťom kvartáli vráti k rastu.

Vyhliadky britskej ekonomiky by ale mohol zhoršiť brexit bez dohody. Pred príchodom recesie v takom prípade varovala napríklad poradenská spoločnosť KPMG. Tá minulý mesiac predpovedala, že HDP krajiny by v budúcom roku v prípade brexitu bez dohody kleslo o 1,5 percenta. „Britská ekonomika je na križovatke,“ povedala hlavná ekonómka britskej pobočky KPMG Yael Selfinová. „Napriek problémom, akými je spomaľujúca sa globálna ekonomika, má britské hospodárstvo potenciál sa v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov posilniť. Brexit bez dohody by to ale mohol zahatať a spustiť vo Veľkej Británii prvú recesiu za desať rokov,“ dodala Y. Selfinová.

Nedávny prieskum Konfederácie britského priemyslu ukázal, že britské podniky sú ohľadom svojich vyhliadok najpesimistickejšie za posledných osem rokov. „Hlavnou úlohou ostáva dosiahnuť dohodu, ktorá prejde parlamentom, bude priateľná pre Brusel a ochráni našu ekonomiku. Odchod bez dohody len prehĺbi neistotu a poškodí našu ekonomiku,“ povedala hlavná ekonómka konfederácie Rain Newtonová-Smithová.

Veľká Británia by v prípade brexitu bez dohody prišla o neobmedzený prístup na jednotný európsky trh a jej obchodné vzťahy s Európskou úniou by sa riadili podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. To by mohlo znamenať výrazné narušenie doposiaľ voľného pohybu tovaru a služieb v dôsledku nových ciel, kontrol a administratívy.