Bude 2020 rokom Volkswagenu? Koncern pripravuje 30 noviniek

20.12.2019, 10:00 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Budúci rok má patriť automobilke Volkswagen. Tak to aspoň vidia nemeckí výrobcovia z najväčšej automobilovej spoločnosti na svete, ktorí plánujú predstaviť až 34 nových modelov. Dvanásť z nich sú SUV verzie, osem modelov bude elektrických alebo hybridných.

Tridsaťštyri nových modelov Volkswagenu predstavuje podľa operatívneho riaditeľa skupiny Ralfa Brandstättera začiatok novej éry. „Pokiaľ ide o elektromobilitu, myslíme to vážne. Do roku 2024 vynaloží značka Volkswagen 19 miliárd eur na budúce technológie,“ uviedol v stanovisku pre médiá R. Brandstätter. Dodáva, že na financovanie plánov v oblasti elektromobility a jej rozvoja je k dispozícii 11 miliárd eur.

Vlajkovou loďou tejto zmeny sa má podľa spoločnosti stať nedávno predstavený model ID.3. Skupina odštartovala jeho výrobu a „elektrickú ofenzívu v roku 2020“. Počas roka pritom plánuje predstaviť model ID.Next, čo je prvé elektrické SUV značky.

„Línia ID. umožňuje mobilitu bez emisií pre mnohých ľudí,“ dodal operatívny riaditeľ. V tomto roku skupina predstavila v portfóliu novinky ako Golf 8, ID.3, T-Cross, Teramont či T-Roc R.

Slovenská vízia

Smerom k efektivite do ďalšieho obdobia smeruje aj slovenský závod. Nemecká centrála vníma práve kvôli všetkým krokom a opatreniam veľmi pozitívne. Ako pre TREND v rozhovore uviedol šéf podniku Oliver Grünberg, „sme momentálne stále v lige top závodov skupiny Volkswagen“. A to celosvetovo.

„Samozrejme okrem Číny, patríme medzi dva najpreferovanejšie závody koncernu v Európe, pričom veríme, že top prvú priečku dokážeme dosiahnuť v ďalšom roku,“ naznačil O. Grünberg. Dodal, že z pohľadu cieľov, ktoré „sme si v koncerne v roku 2019 zadefinovali, sa nám ich spomedzi ostatných v skupine darí najlepšie dosahovať. Celkovo náš plán zefektívnenia závodu do roku 2025 je prioritou ako pre nás, tak aj pre Wolfsburg. Vedia, že sme spoľahliví“.

Ako dôvody riaditeľ uviedol, že sa slovenský podnik zlepšil v oblasti nákladov na jednotku a zefektívnil v mnohých ďalších oblastiach podnikania. „Dôležitou a pozitívne vnímanou bola aj vyrokovaná kolektívna zmluva, ktorá potvrdila dlhodobú stabilitu podniku s miernym nárastom platov v ďalšom období.

VolkswagenZdroj: TASR / AP

Cieľ je zrejmý

Z dlhodobého hľadiska sa chce skupina zamerať práve na efektívnosť a znižovanie emisií vo výrobe. Do roku 2025 by sa mali znížiť na polovicu a do roku 2050 by mali byť vozidlá skupiny a produkcia uhlíkovo neutrálne.

„Dôležitým krokom k modernizácii a digitalizácii spoločnosti je plán digitálnej transformácie,“ naznačil R. Brandstätter, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a ziskovosť v nasledujúcich rokoch.

Napriek spomaľovaniu automotive trhu po celom svete, má značka Volkswagen za sebou stabilizačný rok. „Skupina si výrazne zlepšila prevádzkový výsledok. Ústredným prvkom tohto úspechu bola reštrukturalizácia podnikania vrátane pozitívnych účinkov budúceho paktu a úspech globálnej ofenzívy SUV,“ uviedol šéf operatívy.

V koncoročnom stanovisku skupiny finančný riaditeľ Arno Antlitz hovorí: „Stratégia funguje. Naše vozidlá sú presvedčivé a naša dôsledná disciplína v oblasti nákladov a investícií má pozitívny vplyv. Z tohto dôvodu potvrdzujeme návratnosť štyroch až piatich percent za celý rok 2019 v zložitom trhovom prostredí. Cieľom do roku 2022 je prevádzkový výnos najmenej šiestich percent a peňažný tok viac ako dve miliardy eur,“ uzavrel.