Bývalému šéfovi Infra Services schválili zlatý padák 150-tisíc

26.08.2019, 16:10 | TASR

Bývalému generálnemu riaditeľovi spoločnosti Infra Services, dcérskej firmy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), Milanovi Hutkaiovi schválilo predstavenstvo na jar zvýšenie odstupného z piatich na 12 platov, a to v celkovej hodnote 150-tisíc eur. Upozornil na to v pondelok zástupca 26 minoritných akcionárov Miroslav Dragun s tým, že M. Hutkai odchádzal zo spoločnosti dobrovoľne a na svoj návrh. Následne v Infra Services pôsobil ďalších päť mesiacov ako poradca predstavenstva.

„Je to absolútne amorálne a nepochopiteľné. Požiadali sme predstavenstvo BVS, aby sa čo najskôr obrátilo na predstavenstvo Infra Services so žiadosťou o zrušenie uznesenia, ktoré zvýšilo odstupné z piatich na 12 platov,“ povedal M. Dragun.

Žiada, ak bude túto žiadosť Infra Services ignorovať, aby BVS podala žalobu, či realizovala iné právne kroky na zrušenie zvýšených siedmich platov.

V pondelok sa touto situáciou zaoberal aj výbor akcionárov BVS. „Akceptovali sme, že generálny riaditeľ mal manažérsku zmluvu, kde mal päť mesačných platov ako odstupné. Odstupné vo výške 12 platov však považujeme za nevhodné,“ podotkol zástupca 26 minoritných akcionárov.

BVS na svojom webe zverejnila stanovisko, kde uvádza, že považuje poskytnutie odmeny pre bývalého generálneho riaditeľa Infra Services v medializovanej výške za nehospodárne. "Rozhodnutie o odmene bolo v kompetencii predstavenstva Infra Services, ktoré tak urobilo na základe návrhu zástupcu minoritného akcionára – spoločnosti Hedin,“ uviedli vodárne.

Chráni ich Bonul

Predstavenstvo BVS po ukončení konania na Protimonopolnom úrade SR, ktoré aktuálne bráni výkonu akcionárskych práv, pristúpi k výmene členov predstavenstva v spoločnosti Infra Services. M. Dragun sa stotožňuje s výmenou členov predstavenstva v Infra Services.

Deklaruje však, že o to žiadali mesto Bratislava ako majoritného akcionára BVS už od januára. „Hlavné mesto nereflektovalo,“ podotkol.

Zároveň upozornil, že pre BVS chráni objekty aktuálne súkromná bezpečnostná služba (SBS), a to firma Bonul. Výbor akcionárov vodárni v máji zaviazal predstavenstvo BVS, aby bezodkladne začalo obstarávať novú SBS, nakoľko aktuálnej spoločnosti končí zmluva koncom októbra.

M. Dragun tvrdí, že len minulý týždeň bola podpísaná zmluva so spoločnosťou, ktorá má sprevádzať proces verejného obstarávania. „Stále nebolo spustené verejné obstarávanie novej SBS. Bonul bude môcť chrániť vodárenské zdroje BVS do marca 2020, pokiaľ sa nestihne riadne obstarávanie do konca októbra,“ upozornil zástupca minoritných akcionárov.

„V súčasnosti sa pripravujú podklady do súťaže na základe zákona o verejnom obstarávaní a následne bude vyhlásená súťaž v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,“ spresnila BVS.

Hlavné mesto, majoritný akcionár BVS, pre TASR uviedol, že spustením súťaže na strážnu službu BVS obstarávala odborného poradcu pre verejné obstarávanie, s cieľom zabezpečiť transparentný a odborný proces výberu strážnej služby.

„V najbližších dňoch bude vyhlásené samotné verejné obstarávanie SBS. V prípade, že by verejné obstarávanie nebolo ukončené včas, BVS na nevyhnutný čas predĺži zmluvu s aktuálnym poskytovateľom,“ uviedol magistrát.