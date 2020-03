Českým kráľom zdravých potravín sa darí. Inšpirovalo ich Slovensko

06.03.2020, 11:25 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Keď Vasil Fečko býval pred dvoma rokmi v Bratislave, bol stálym zákazníkom potravín Yeme, ktoré boli zhodou náhod v tej istej budove. Dnes pracuje ako obchodný riaditeľ najväčšej siete predajní so zdravými potravinami v Českej republike.

Sklizeno je koncept, ktorý sa u západných susedov neodmysliteľne spája so zdravými potravinami. Čo ale zdravá potravina vlastne znamená? Spoločnosť na túto otázku odpovedá kódexom.

Na základe neho sa do predajní, bistier a reštaurácií skupiny nemôžu dostať výrobky s genetickou modifikáciou, s obsahom stužených tukov a nasýtených kyselín, s chemickými dochucovadlami, farbivami, sladidlami či nadbytočnými aditívami a hormónmi.

Tovar musí mať jasný pôvod a zloženie. V ponuke majú aj zastúpenie biopotravín a ich podiel konštantne navyšujú.

Prísny kódex

V. Fečko priznáva, že počas svojho pobytu v Bratislave ho reťazec Yeme vo viacerých veciach inšpiroval. Slovenský konkurent si podľa neho už na tunajšom trhu stihol vytvoriť meno. Podotýka však, že kódex Sklizeno je prísnejší ako normy Yeme a preto dostanú občas červenú aj výrobky, ktoré sa im na prvý pohľad pozdávali. „Menší farmári ale niekedy dokážu flexibilne upraviť produkciu a my vieme ich výrobok dostať k nám,“ dodáva.

Do hlavného mesta Slovenska prišlo Sklizeno s predajňou My Food. V Českej republike bol pôvodne My Food konkurentom, no v roku 2016, pol dekády po vzniku Sklizeno, sa hráči spojili. „Do trojky“ sa pridal aj reťazec Náš Grunt. V súčasnosti majú na českom trhu vlastné aj franšízové predajne potravín, reštaurácie a bistrá.

Spoločnosť sa v tržbách v roku 2018 vyšplhala na 705 miliónov českých korún (27,87 milióna eur), čo predstavovalo medziročný nárast o viac než 11 percent. Okrem vyššie spomenutých prevádzok zastrešuje aj cateringové služby a potravinový e-shop Fresh bedýnky. Jednou z noviniek sú takzvané Fresh pointy. Ide o chladničky so zdravým jedlom umiestnené v biznis centrách.

„Projekt sa veľmi rýchlo rozvíja a je zatiaľ úspešný. Je to príjemný benefit od zamestnávateľa, ktorý vie svojim ľuďom priniesť niečo nové a zdravé. Je to tiež nový spôsob predaja. Máte možnosť jedlo z tej chladničky vybrať, ohmatať ho, ovoňať, pozrieť si zloženie. Keď sa vám pozdáva, kúpite si ho, keď nie, vrátite to a kúpite si niečo iné,“ približuje fungovanie V. Fečko. Expanzia v rámci Českej republiky je podľa neho istá a sieť uvažuje aj nad prienikom Fresh pointov do iných krajín.

Vo vnútri predajne SklizenoZdroj: Sklizeno

Čaká ich expanzia

Na zahraničný trh mimo československého priestoru by sa chceli dostať aj s predajňami potravín. Sieť budú rozširovať prostredníctvom vlastných predajní a franšízantov. Expanzia sa má týkať aj slovenského trhu, no obchodný riaditeľ o konkrétnych plánoch zatiaľ hovoriť nechcel. „Plán máme, ambície tiež,“ potvrdil pre TREND.

Zatiaľ má Sklizeno dva obchody v Bratislave, obe pod hlavičkou My Food. Prvý otvorili v roku 2018 v Centrali, druhý vlani na jar v nákupnom centre Aupark. Obom sa podľa V. Fečka darí. V Centrali je okrem potravín aj bistro. Sortiment v prevádzkach sa skladá prevažne z výrobkov českých a slovenských poľnohospodárov.

Slovenské výrobky zároveň zaradili do ponuky českých reťazcov a V. Fečko uvádza, že je o ne veľký záujem. Okrem toho spolupracujú s vybranými výrobcami zo Španielska a Talianska, ktoré do obchodov dovážajú špeciality. Jedlo na pulte však ostáva podľa šéfa obchodu v každom prípade európske.

Jedným z bodov v kódexe je aj férový prístup k dodávateľom, ktorý potvrdzuje aj V. Fečko. „Chceme dobrú nákupnú cenu, lebo konečná cena pre zákazníka musí byť rozumná. Na druhej strane akceptujeme tú od malých dodávateľov, pretože si vieme predstaviť, čo všetko za tým stojí. Nákupná cena bio mäsa zo slovenskej farmy v Červenom hrádku bude iná, pretože dostanete na tanier celkom novú kvalitu a to poznáte,“ vysvetľuje.

Sklizeno spolu s e-shopom Rohlík.cz a fondom RSJ Agro v roku 2018 spustili investičné centrum, prostredníctvom ktorého dostali kapitál viacerí menší českí potravinári. Ich produkty nájdu spotrebitelia v ponuke oboch zakladajúcich firiem.

Predajňa Yeme na Námestí SNP v BratislaveZdroj: Facebook - YEME Plnochutné potraviny

V čom sme prebehli Čechov

Ako kameň úrazu sa mimo pražskej a bratislavskej bubliny môžu javiť ceny, ktoré sú vyššie ako v prípade klasických supermarketov. Podľa V. Fečka sú ceny prijateľné a porovnateľné s „veľkým retailom“.

„Benchmark máme postavený tak, aby sme boli na úrovni najväčšieho e-shopu s potravinami, ktorý v Česku funguje,“ podotýka. Ceny stanovili tak, aby bol tovar dostupný každému zákazníkovi, či sú to matky s deťmi, mladí biznismeni, aktívne ženy, či seniori. Zákazníci v obchodoch Sklizeno spravidla nerobia veľké týždenné nákupy, skôr ide o menšie každodenné doplnenie zásob. Na druhej strane objem košíkov stúpa.

Cieľová skupina je na českom aj našom trhu pre Sklizeno veľmi podobná. V niečom sme však predsa len popredu. Viac ako v Česku je u nás napríklad rozvinutý trend bezobalových nákupov.

Minulý týždeň Sklizeno spustilo pilotný projekt „vratné lahve“. V rámci neho boli v pražskej časti Smíchov na pulte potravín aj sklenené dózy rôznych veľkostí plné rozličného tovaru, od orieškov, cez koreniny, múku, ovsené vločky až po strukoviny a fľaše oleja. Po spotrebovaní obsahu mohli zákazníci dózy vrátiť. „Vyzerá to tak, že ľudia sú nadšení a veľmi sa im to páči. Teraz chystáme tento sortiment na ďalšie štyri predajne a v dohľadnom čase príde aj na Slovensko,“ potvrdzuje V. Fečko.

Supermarket Kraj v Devínskej Novej VsiZdroj: Terno

Slovenský trh sa prebúdza

Trend nákupu kvalitnejších, čerstvých a lokálnych potravín je na vzostupe. Potvrdzuje to aj štúdia Nielsen Shopper Trends 2019, v ktorej spotrebitelia uprednostnili dobrý pomer ceny a kvality pred nízkymi cenami za väčšinu položiek. Dôležitý je tiež široký výber ovocia a zeleniny a príjemný zážitok z nakupovania.

V reakcii naň skupina Terno prišla s novým konceptom Kraj, ktorý sa zameriava na ponuku výrobkov od regionálnych dodávateľov, zdravé potraviny, či produkty vhodné pre ľudí s potravinovou intoleranciou.

Tým do prevádzok prilákali najmä mladých ľudí nad dvadsať rokov bez detí a mladé rodiny. Mladšej cieľovke prispôsobili aj dizajn. Podľa marketingového a PR manažéra spoločnosti Mareka Koštrnu zákazníci Kraja hľadajú kvalitné výrobky a sú ochotní si za ne priplatiť. „Veľmi populárny je bio sortiment,“ dodáva.

Spomínaný bratislavský reťazec Yeme, ktorý tiež zdôrazňuje dôležitosť kvality a lokálnosti potravín, oslávil vlani štvrtý rok na trhu. Vlastní ich spoločnosť Slovenský potravinársky priemysel. V roku 2018 sa im podarilo prvýkrát dostať do zelených čísel a tržby sa pohybovali na úrovni 20 miliónov.

“Slovenský trh so zdravými potravinami sa prudko rozvíja a je už v pomerne dobrej kondícii. Je tu na jednej strane náročný spotrebiteľ a jeho dopyt, ale na druhej strane aj poctivá ponuka. Fandíme všetkým, ktorí sa v tomto smere angažujú,“ uviedlo Yeme.