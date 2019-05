Chartery do Turecka a Egypta začínajú lietať aj z Piešťan

27.05.2019, 16:00 | Ján Blažej

Piešťanské regionálne dopravné letisko sa pripojilo k doterajším štyrom slovenským, odkiaľ štartujú letné chartery so slovenskými dovolenkármi, cestujúcimi do prímorských letísk. Plno obsadené turecké lietadlo s 204 cestujúcimi na palube v nedeľu po prvý raz odletelo z Piešťan do Antalye. Linka bude lietať týždenne do začiatku októbra. V najbližší piatok otvoria z Piešťan aj týždenný spoj do egyptskej Hurghady.