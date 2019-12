Chcete aj vy predávať na Amazone? Môžete začať aj hneď

Ak by ste chceli predávať online, prípadne osloviť viac zákazníkov z celého sveta, čítajte ďalej. Určite sa dozviete, ako na to.

18.12.2019, 10:00 | We Know How

Amazon vnímajú mnohí ľudia ako najväčší e-shop na svete. Je to trošku chybné vnímanie. Amazon je skôr trhovisko, kde môže predávať každý, kto má čo ponúknuť. Elektronika, ručná výroba, vlastný tovar, dovážaný tovar… Stačí si vybrať kategóriu a začať.

Prečo vôbec predávať na Amazone?

Mnoho podnikateľov si položí túto otázku – prečo predávať na Amazone, keď môžem mať vlastný e-shop? Nuž, dôvodov je hneď niekoľko. Ak chcete obsluhovať len slovenských zákazníkov, Amazon vám v tom asi nepomôže. No ak máte v ponuke výrobky, ktoré by si mohol kúpiť človek v USA, Nemecku, Francúzsku či vo Švédsku, potom má pre vás trhovisko na Amazone veľa výhod.

Tou prvou je, že sa nemusíte starať o e-shop. Ak máte svoj online obchod, musíte venovať čas tomu, aby fungoval, aby bol aktualizovaný, jednoducho aby šliapal po technickej stránke. Všetko toto pri Amazone odpadá. Rovnako ako riešenie problémov s logistikou a dopravou po celom svete.

Skúste poslať v jeden deň tovar klientovi do USA, Nemecka či Austrálie. Zistíte, že musíte riešiť toľko formalít, že na to potrebujete do firmy minimálne jedného človeka. Ak predávate cez Amazon, dopravu a logistiku riešiť nemusíte. Tovar vopred doručíte len do jedného skladu, ktorého adresu vám Amazon pošle a všetko ostatné už za vás rieši Amazon. Balenie, logistiku, dokonca aj zákaznícky servis v jazyku jednotlivých krajín. Amazon váš tovar potom rozdelí podľa svojho algoritmu do skladov, odkiaľ bude mať k zákazníkom najbližšie.

Amazon vám tiež pomôže s problémom, na ktorom sa popálil už nejeden podnikateľ, ktorý chcel dobiť svet – clá a dane. Nemusíte tento problém riešiť pre každú krajinu zvlášť, keďže logistiku rieši Amazon, vyrieši za vás aj formality.

Ďalšie benefity najväčšieho trhoviska

Keď si uvoľníte ruky tým, že časť práce prenecháte na Amazon, môžete sa sústrediť na to, čo je pre podnikateľa najdôležitejšie – spokojnosť zákazníka. Viete zdokonaľovať produkty, ktoré predávate. Viete venovať čas analýze referencií a nafoteniu profesionálnych fotiek a videí, ktoré spropagujú váš produkt. Viete sa sústrediť na to, aby ste dodávali špičkovú kvalitu do celého sveta, aj keď vaša firma sídli na Slovensku.

Amazon totiž funguje tak, že ponúka klientom produkty, s ktorými sú iní klienti spokojní. O všetkom rozhodujú referencie, ktoré vám zákazníci dajú a spokojnosť s vašim produktom. Preto ak dodávate naozaj kvalitný produkt, môžete veľmi rýchlo poraziť aj zabehnutú konkurenciu zo sveta. A o tom, že je to naozaj také jednoduché, sa môžete dočítať v dvoch príbehoch slovenských podnikateľov, ktorým sa to už podarilo. Jeden obchoduje s plavkami, druhý s drevenými výrobkami:

Ako teda začať?

Stačí mať produkt, jeho fotky či videá, predstavu, komu ho chcete predávať a kde a od prvého uzatvoreného obchodu vás delia už iba tri kroky: založte si účet (vystačíte si s jedným pre celú Európu), vytvorte zoznam produktov (Amazon ponúka zároveň množstvo tipov, ako to urobiť čo najefektívnejšie a najatraktívnejšie pre zákazníkov) a môžete začať predávať. (Amazon v pravidelných intervaloch realizuje platby na váš bankový účet a informuje vás o platbách.)

