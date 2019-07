Chyby, ktoré robia firmy pri kybernetickej bezpečnosti

Aj vy máte pocit, že ste malá firma alebo neznámy človek, preto vás hackeri budú ignorovať? Nuž, je to presne naopak.

15.07.2019, 09:00 | We Know How

Počet útokov na počítače a mobily neustále rastie. Nejde len o hackerov v tej forme, ktorú poznáme z filmov - že ktosi chce ukradnúť citlivé dáta. Často ide o podvody, ktoré jednoducho zneužijú váš počítač, vaše meno, vašu identitu... Ak ste firma, máte tým nielen bezpečnostný, ale aj reputačný problém. O tom, kde firmy robia najčastejšie chyby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, porozpráva vo videu Štefan Rak, manažér pre B2B segment spoločnosti Orange. Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné