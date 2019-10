Zisťovali sme, či si už Kaliňák vybavuje štátne licencie na obchod so zbraňami

03.10.2019, 08:00 | Martin Šuba

Robert Kaliňák si založil firmu v priemyselnom parku známom výrobou zbrojárskych produktov. Spoločnosť má vo svojom názve dokonca slovo zbrane. Exminister však záujem o biznis so zbraňami odmieta. Ale pravda je aj to, že má dobrých priateľov v Spojených Arabských Emirátoch a Slovensko do tejto oblasti nevyváža iba turistov.