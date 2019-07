Čo plánuje letenkový gigant Kiwi? Do slovenskej pobočky prijme desiatky vývojárov

Brnianska firma Kiwi.com ohlásila príchod do Bratislavy, kde otvára pobočku plnú kóderov. Zároveň sa po veľkej investícii amerického investičného fondu General Atlantic púšťa do ambicióznych projektov, ktoré nebudú kombinovať len letenky, ale aj vlakové a autobusové spojenia a taxíky.

03.07.2019, 19:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Keď redaktori TRENDU pred štyrmi rokmi navštívili českú firmu Kiwi.com (vtedy Skypicker), sídlila vo vile v širšom centre Brna, ktorú volali „naše malé Versailles“. Vládla tam pohoda, partia klasických ítečkárov kódovala algoritmus, ktorý sa stal globálnym fenoménom. Okolo domu bola záhrada, po ktorej pobehoval pes. Po pár rokoch bola už vila pre firmu primalá, preto sa presťahovala na kraj mesta do novej kancelárskej budovy.

Brnianske Kiwi, ktoré založil v roku 2012 Oliver Dlouhý (na titulnej fotografii), vyrástlo na vlne rastúceho turistického ruchu a na ponukách leteniek od nízkonákladoviek. Jeho pridanou hodnotou je, že dokáže kombinovať letenky aerolínií, ktoré spolu navzájom nespolupracujú. Kiwi tak ponúka letecké spojenia do akejkoľvek destinácie prehľadne a lacnejšie než v prípade priameho spojenia.

Vývoj tržieb spoločnosti Kiwi.com a počet ich zamestnancovZdroj: Kiwi.com

Hoci na trhu funguje niekoľko konkurentov a skúsení cestovatelia priznávajú, že ceny generované Kiwi nepatria medzi celkovo najlacnejšie, jedno treba českej firme uznať. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce startupy v strednej Európe a kým pri našej návšteve v roku 2015 zamestnávala okolo 150 ľudí pri tržbách 80 miliónov eur, dnes pod vlajkou Kiwi pracuje viac než 2 500 zamestnancov a tržby firmy už presiahli 1,1 miliardy eur (zisk firma neprezradila).

Tržby Kiwi medziročne rastú o 30 percent, firma prijíma stovky nových ľudí každý rok. „Som presvedčený, že je schopná rásť medziročne aj o 50 percent bez toho, aby sa uvarila rastom,“ tvrdí pre TREND finančný riaditeľ Kiwi, pôvodom Slovák, Juraj Strieženec.

Pobočka v Bratislave

Do Bratislavy prišiel s technickým riaditeľom Jozefom Képesim, aby oznámili, že Kiwi od júla otvára novú pobočku v centre Bratislavy. Do dvoch rokov v nej plánuje zamestnať 60 a do piatich rokov

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť