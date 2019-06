Cyprus Airways lietajú z Bratislavy do Larnaky, na budúci týždeň pridajú aj Košice

09.06.2019, 11:00 | Ján Blažej

Sezónny letecký spoj z Bratislavy do Larnaky otvorila 8. júna spoločnosť Cyprus Airways. Je na pravidelných linkách v Bratislave novým, v poradí už siedmim dopravcom. Cyperský airbus A319 pre 144 cestujúcich lieta v každú sobotu a utorok do 24. septembra. Od budúceho utorka Cyperčania otvárajú aj týždenný let do Larnaky z Košíc.