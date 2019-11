Detvianski strojári chcú prepúšťať. Odborári nesúhlasia, hrozia štrajkom

22.11.2019, 13:00 | Radovan Žuffa | TASR

Strojárska spoločnosť v Detve PPS Group podľa tamojších odborárov avizuje, že začiatkom budúceho roka prepustí zhruba 25 zamestnancov. V súčasnej situácii na trhu pomerne veľa strojárskych firiem pristupuje k podobným krokom, detvianskym odborárom však prekážajú viaceré okolnosti prepúšťania. Preto vo firme vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Ako informoval predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Stanislav Ľupták, zamestnávateľ na jednej strane prepúšťa ľudí, na druhej strane na pracovnom portáli zverejňuje informácie, že hľadá desať pracovníkov na tie isté pozície.

„Je to pre nás neakceptovateľné, nech to má akýkoľvek dôvod,“ uvádza pre tlačovú agentúru S. Ľupták. Ako dodáva, problém je aj v tom, že prepúšťanie by sa malo týkať dlhodobých zamestnancov, ktorí majú skúsenosti s danou prácou.

Neprehliadnite Strojári z Brose expandujú v Srbsku. V Nemecku masívne prepúšťajú

Nemecký dodávateľ pre automobilový priemysel zruší v Nemecku v najbližších troch...

Strojári z Brose expandujú v Srbsku. V Nemecku masívne prepúšťajú Ďalší tunajší strojári expandujú. Počítajú aj s vývojom

O výrobu technológií pre elektromobily a elektrotechnický priemysel chce expandovať...

Štrajkovú pohotovosť nechápu

Mediálny zástupca spoločnosti PPS Group Ľuboš Schwarzbacher má na aktuálne kroky odborárov iný pohľad a naznačuje, že vedenie spoločnosti prekvapila informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti. „Na takýto krok neexistujú v súčasnej situácii žiadne dôvody, a to najmä preto, že

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť