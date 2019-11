Do Partizánskeho mieri americký investor. Chce zamestnať 300 ľudí

14.11.2019, 13:21 | TASR

Do Partizánskeho mieri nový investor. Americká spoločnosť Medline, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok, tam plánuje zamestnať 300 ľudí. Jej investícia do nového závodu predstavuje 24 miliónov eur, s výrobou chce začať v roku 2022. Informoval o tom vo štvrtok v Partizánskom prezident Medline group Tripp Amdur.

Investor doposiaľ pôsobí v blízkych Bánovciach nad Bebravou, kde je v podnájme a zamestnáva tam 200 ľudí. V priemyselnom parku v partizánskej mestskej časti Malé Bielice plánuje vybudovať nový závod.

„Naše prvé kritérium bolo, aby umiestnenie nového závodu bolo čo najbližšie k tomu v Bánovciach nad Bebravou, kde máme zamestnancov, ktorých by sme si chceli udržať a uľahčiť im dochádzanie do nového podniku,“ uviedol T. Amdur.

V priemyselnom parku v Malých Bieliciach kúpila spoločnosť pozemky s rozlohou 100-tisíc štvorcových metrov (m2), výrobné priestory plánuje postaviť na ploche 20-tisíc m2.

Samospráva Partizánskeho hľadala investora do priemyselného parku so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dlhodobo.

Nadväznosť na tradíciu

Spoločnosť mala na výber viac lokalít, priemyselný park v Malých Bieliciach sa javil ako vhodný, keďže je blízko jej podnájmu v Bánovciach nad Bebravou, povedal generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. „Aj tradícia obuvníckeho priemyslu sa hodí na to, čo robia. Tým predpokladajú, že investícia bude úspešná, nájdu si tu pracovníkov a budú tu vedieť efektívne fungovať,“ doplnil.

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti sa v Partizánskom pohybuje na úrovni troch percent, čo investor podľa Šimončiča nevidel ako problém.

„Robia si aj svoje analýzy, nereagujú len na to, čo im ponúkame. V priemysle, ktorý obhospodarujú, je dosť vysoká zamestnanosť žien, čo môže poskytnúť a dať priestor tým, ktorí by mohli byť zamestnaní a nie sú. Mnohých zamestnancov, ktorých majú teraz, môžu dotiahnuť do tohto mesta. Myslím, že aj z analýz majú predstavu, že budú úspešní a my ich ako SARIO určite plne podporíme,“ uzavrel.

Americká spoločnosť sa zaoberá výrobou zdravotníckych pomôcok pre zdravotnícky personál pri ošetrovaní pacientov v nemocniciach. „Máme široké portfólio výrobkov. Tie, ktoré sa budú vyrábať v Partizánskom, sú najdôležitejšie z nich, pretože sa budú používať pri chirurgických zákrokoch,“ dodal T. Amdur.

Miestna samospráva rokuje aj s ďalšími potenciálnymi investormi, ktorí by mohli nájsť uplatnenie v Partizánskom. Primátor sa stretol so zástupcami firiem z Belgicka, Japonska, Nemecka, Spojených štátov amerických či Ruska.