Do Prahy sa bude lietať už z piateho čínskeho mesta

26.04.2019, 11:45 | Ján Blažej

Dvanásťmiliónové bohaté juhočínske mesto Šen-čen bude už piatym čínskym mestom, odkiaľ sa bude lietať do Prahy. Oznámilo to pražské letisko. Na linke bude od 1. júla dvakrát týždenne lietať spoločnosť Sichuan Airlines a letisko očakáva približne 40-tisíc cestujúcich.

Šen-čen v ústí Perlovej rieky je jednou z troch lokalít, ktoré Čínska ľudová republika v roku 1980 v rámci programu hospodárskych reforiem vybrala na budovanie vzorových zvláštnych ekonomických zón. V spádovej oblasti letiska žije takmer 120 miliónov ľudí a patria do nej aj veľkomestá Kanton, Hongkong a Macao.

Sichuan Airlines nie sú v Prahe nováčikom, dvakrát týždenne tam lieta už zo svojho materského letiska Čcheng-tu. Spoločnosť je navyše známa aj na malom stredočeskom letisku Benešov, kde je letecká škola F Air, ktorá robí pre čínskeho dopravcu aj časť výcviku budúcich pilotov.

Do Prahy lietajú aj dve ďalšie veľké čínske aerolínie na linkách z Pekingu, Šanghaja i z jedného z najstarších čínskych miest Sianu na začiatku niekdajšej hodvábnej cesty. Pasažiermi v čínskych lietadlách sú do značnej miery Číňania prichádzajúci do Česka a strednej Európy za turistikou a biznisom.

Podľa Českého štatistického úradu navštívilo vlani Českú republiku 620-tisíc občanov Čínskej ľudovej republiky, čo je o 130-tisíc viac než rok predtým. Krajina je medzi solventnými Číňanmi mimoriadne populárna a české médiá uvádzajú, že majú záujem nielen o Prahu, pamiatky UNESCO, ale aj český vidiek. Viaceré bohaté rodiny organizujú v Česku aj okázalé svadby.

Časť z čínskych turistov lákajú aj populárne čínske filmy a seriály, ktoré sa v Česku nakrúcali, a výbornú propagáciu urobil aj nápaditý český pavilón na svetovej výstave v Šanghaji v roku 2010. Česká republika do propagácie v Číne značne investuje. V Šanghaji má svoje zastúpenie aj CzechTourism, česká centrála pre cestovný ruch.