Donáška miesto varenia obeda. Kuriéri majú rušno, pridáva sa nový hráč

01.04.2020, 05:00 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

V čase karantény záujem o donáškové služby prudko rastie. Do boja o zákazníka zavretého medzi štyrmi stenami sa v utorok zapojil aj Bolt. Svoju službu zatiaľ spustil v Bratislave. V súčasnosti spolupracuje s viac než sto reštauráciami a ich počet podľa Romana Sysla, regionálneho manažéra Boltu pre strednú Európu, stále stúpa. Denne pridávajú ďalšie.

Bolt Food je zatiaľ prístupný len pre Bratislavčanov. Keď však všetko pôjde podľa plánu, radi by ju spustili aj v ďalších slovenských mestách. Presný počet kuriérov R. Sysel neuviedol. Hovorí však, že ich počet je limitovaný a sú dôkladne vyberaní.

Rýchlosť doručenia závisí od výberu jedla, reštaurácie aj vzdialenosti donášky. Od zadania objednávky po celú dobu doručovania má zákazník možnosť vidieť, kde sa kuriér nachádza ako aj odhadovaný čas jeho príchodu, podobne ako u aplikácii Wolt.

Chcú stavať na lojalite

Roman Sysel hovorí, že Bolt nechce bojovať proti žiadnemu konkurentovi. Domnieva sa, že na miestnom trhu vedľa seba môže koexistovať viac hráčov a každý z nich môže osloviť iných zákazníkov.

„Sme hrdí na to, že sa nám podarilo vytvoriť efektívny model pre objednávanie jázd, ktorý nám do nedávnej doby umožnoval na Slovensku zaisťovať zaujímavé príjmy pre vodičov pri súčasnom zachovaní atraktívnych cien pre cestujúcich. Tieto skúsenosti by sme chceli preniesť do oblasti doručovania jedla,“ uvádza regionálny manažér.

Ich cieľom je ponúknuť ľuďom, ktorí si objednávajú jedlo z reštaurácií

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť