Supermarket plávajúci na mori: Dubaj má netradičný unikát

21.12.2018, 06:22 | Marek Legéň | © 2018 News and Media Holding

V pobrežných vodách Dubaja pribudlo netradičné plavidlo. Pod značkou francúzskeho retailového giganta Carrefour sa v nich pohybuje prvý plávajúci supermarket na svete so službou „sail-thru“. Potraviny si v ňom môžu kúpiť nielen jachtári, ale tiež slniaci sa turisti na blízkych plážach.

Koncept plávajúceho supermarketu priniesol do metropoly Spojených arabských emirátov licenčný prevádzkovateľ obchodov Carrefour na Blízkom východe, spoločnosť Majid Al Futtaim. Zákazníci majú v obchode k dispozícii viac ako tristo položiek, nechýba teplé či studené občerstvenie, čerstvé potraviny, nápoje i vybraný nepotravinový tovar ako sú slnečné okuliare či voľnopredajné lieky.

Neprehliadnite V Dubaji otvorili nový najvyšší hotel sveta. Pozrite sa dovnútra

Doterajší najvyšší hotel bol tiež v Dubaji. Hotel Gevora však meria až 356 metrov

V Dubaji otvorili nový najvyšší hotel sveta. Pozrite sa dovnútra Ako Carrefour zavaril nákupným centrám

Voľné miesto po odchode hypermarketu zaplnili zatiaľ len v žilinskom Dubni

Kupujúci na vodných skútroch či malých loďkách sa môžu doplaviť priamo k supermarketu s názvom „Carrefour Bites and More by the Shore“ a objednajú si tovar od personálu predajne cez okienko. Pasažieri na väčších plavidlách môžu využiť telefonickú objednávku s doručením do 45 minút. Podobným spôsobom predajca vybavuje aj objednávky z troch priľahlých dubajských pláží.

Plávajúci

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť