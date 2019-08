Dve tváre slovenských píl. Dnes hromžia na lesníkov, no vlaňajšok mali nebývalý

14.08.2019, 18:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Pred mesiacom slovenské píly upozornili, že prestanú odoberať drevo od štátnych Lesov SR, lebo je drahšie ako v cudzine. Bili na poplach, že ich drahé štátne drevo oberá o medzinárodnú konkurencieschopnosť, nakoľko im za ostatný rok na svetových trhoch klesli ceny predávaného reziva až o tretinu. Teraz sú už zbrane odložené, lebo lesy znížili ceny.

„Od štátnych lesov už drevo opäť odoberáme. So svojimi cenami sa už totiž dorovnávajú na úrovne bežné v okolitých krajinách,“ povedal aktuálne pre TREND Ján Božík – spolumajiteľ druhej najväčšej píly v krajine PRP z Tomášoviec neďaleko Lučenca.

Pravdou je aj to, že do obchodného súboja s lesníkmi vstúpili tuzemské píly také mocné ako ešte nikdy predtým. Vlaňajší rok mali vôbec najziskovejší v histórii.

Pre brandžu úzko nadviazanú na stavebníctvo či nábytkárstvo je to o to cennejšie, že z „krízových“ prepadov spred desiatich rokov sa spamätávala veľmi dlho. Do ziskov sa vrátila iba pred štyrmi rokmi.

Práve vlaňajší profit celého slovenského drevárstva, ktorému okrem výrobcov drevotrieskových dosiek velia práve píly, sa dostal až na 19 miliónov eur. O štyri milióny vyššie ako v doteraz rekordnom roku 2006.

Vyplatení finančníci

Vlaňajší úspech píl už potvrdzujú aj výročné správy viacerých z nich. Vôbec najväčšia domáca píla Rettenmeier Tatra Timber, ktorá ročne poreže vyše 600-tisíc kubíkov ihličnatého dreva, vlani zarobila 6,6 milióna eur. O štyri milióny viac ako predvlani a o dva a štvrť milióna viac ako v jej rekordnom roku 2014.

Podnik z Liptovského Hrádku v rukách nemeckej rodiny Cordesovcov pritom zisk dosiahol pri medziročnom zvýšení tržieb zo 75 na 87 miliónov eur. V rokoch nástupu krízy mal tržby zhruba polovičné.

Piliarsku jednotku posúvajú vyššie aj nové výroby. Za ostatne dva roky prijala 40 nových zamestnancov. Dnes ich má už približne 250.

Dvojka domáceho piliarstva PRP prijala za ostatné dva roky dokonca

