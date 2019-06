Eccu sa vracajú investície do technológií, Rialto siaha na stomiliónové tržby

06.06.2019, 10:00 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Veľké obuvnícke firmy na Slovensku vlani zveľadili svoje podnikanie. Takmer všetkým stúpli tržby a výrazne zvýšili zisk po zdanení. Najväčším hráčom v brandži je s výrazným náskokom komárňanská eseročka Rieker Obuv. Druhú priečku si upevnilo dlhodobo rastúce Rialto s talianskym kapitálom.

Percentuálne najvyšší prírastok obratu aj čistého zisku vykázalo za minulý rok martinské Ecco. Fabrika z portfólia dánskeho obuvníckeho koncernu, ktorá vlani v máji oslávila svoje dvadsiate výročie, zvýšila tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb o sedem percent na 77 miliónov eur. Objem výroby v pároch jej stúpol medziročne o päť percent.

Nové technológie zaberajú

V Turci vlani dokončili zmenu organizácie výroby, ktorej súčasťou bolo nasadenie nových efektívnych technológií a automatizácia produkcie. Vďaka tejto investícií sa Ecco môže zamerať na produkciu s vyššou pridanou hodnotou.

Začiatkom minulého roka začala v Martine fungovať nová vstrekovacia linka, ktorej výkon sa postupne zlepšoval. Vlani firma investovala viac ako 2,5 milióna eur a po naštartovaných zmenách vytlačila čistý zisk na 2,8 milióna eur, najvyššie od roku 2011.

„Pri úspešnom dokončení hlavného projektu rekonštrukcie bude dôraz kladený na neustále zlepšovanie. To si vyžiada dodatočné investície s cieľom zvýšiť produktivitu prostredníctvom inštalácie ďalších robotov a technológii,“ uvádza Ecco vo výročnej správe za rok 2018.

Na dostrel sto miliónov

Ak by niekto hľadal štuku v obuvníckej výrobe na Slovensku, pokojne by ňou mohla byť spoločnosť Rialto so sídlom v Partizánskom. Tržby jej rastú nepretržite od roku 2013,

