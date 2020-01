Dividendoví šampióni? V Európe sú štedrejší ako v USA

17.01.2020, 17:03 | ČTK

Európske firmy sú dividendovými šampiónmi, k svojim akcionárom sú štedrejšie než spoločnosti ázijské alebo americké. S odkazom na poslednú výročnú štúdiu spoločnosti Allianz Global Investors (Allianz GI) to v piatok napísal francúzsky denník Les Echos. Tento rok by podľa neho európske podniky mohli medzi akcionárov rozdeliť rekordných 359 miliárd eur.

"Dividendy sú vyššie ako štátny rozpočet Nemecka za minulý rok," uviedol Jorg de Vries-Hippen, ktorý v Allianz GI zodpovedá za investície do európskych akcií. Podľa neho ide o významný signál sily európskej ekonomiky. Európske firmy by tento rok na dividendách mali vyplatiť o 3,6 percenta viac ako vlani, respektíve o 12 miliárd eur.

Dividendy vypláca 95 percent firiem zahrnutých do paneurópskeho indexu STOXX 60. Z firiem zaradených do širšieho amerického indexu Standard & Poor 's 500 je to 84 percent.

Neprehliadnite Kde sú investičné príležitosti? Superštedrý rok sa nemusí opakovať

Na oslnivé výnosy z akcií by mali investori v tomto roku zabudnúť

Kde sú investičné príležitosti? Superštedrý rok sa nemusí opakovať Do čoho investovať v roku 2020? Reality patria k najistejším voľbám

Otázka, do čoho investovať, má dve odpovede: jednu jednoduchú a jednu komplikovanú

Na konci minulého roka predstavoval dividendový výnos firiem tvoriacich prestížny index MSCI Europe okolo 3,7 percenta. To je výrazne viac ako v Spojených štátoch (1,9 percenta), v Číne (dve percentá) a dokonca ako v Japonsku (2,3 percenta). Najštedrejšie boli k akcionárom britské spoločnosti - dividendový výnos tam predstavoval 4,6 percenta.

Nasledovali ich firmy španielske a talianske (zhodne 4,5 percenta) a francúzske a nemecké (zhodne tri percentá). Dividendový výnos je podiel sumy zodpovedajúce dividende k cene akcie. Od roku 1974 prispeli dividendy k celkovému výkonu trhu v priemere 38 percentami. V Severnej Amerike a v Ázii je to podľa výpočtu Allianz GI zhruba 30 percent. Rozdiel vo výnosoch akcií a dlhopisov hovoria aj v prospech Európy, píše Les Echos.

Výnos dividend, ktoré vyplácajú podniky, je v priemere o tri percentuálne body vyšší, než koľko spoločnosti vyplácajú na dlhopisoch (0,6 percenta) a o štyri percentuálne body vyšší ako výnos dlhopisu nemeckej vlády so splatnosťou desať rokov (mínus 0,3 percenta). V Spojených štátoch je dividendový výnos, teraz okolo dvoch percent, vyšší než výnos desaťročných štátnych dlhopisov, ale nižšia ako výnos podnikových dlhopisov.