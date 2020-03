Európske nebo zaplavili lety duchov. Emisie produkujú prázdne lietadlá

10.03.2020, 16:45 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

Na letiskách pokračuje boj o lukratívne letové intervaly. Počet cestujúcich v leteckej doprave v uplynulých týždňoch v dôsledku koronavírusu dramaticky poklesol a dopravcovia začali rušiť svoje lety. Sú však aj takí, ktorí zvolili inú stratégiu. Vypravujú prázdne lietadlá, známe ako lety duchov, len aby nestratili svoje vzletové a pristávacie časy na letiskách.

Letecké odvetvie bolo jedno z prvých, ktoré zasiahol koronavírus. Internetom sa šírilo množstvo záznamov, na ktorých bolo vidieť, ako sa po prepuknutí koronavírusu v Číne znížila frekvencia letov v krajine. Letecké spoločnosti z celého sveta pre koronavírus pozastavovali lety do Číny.

Odvetvie sužuje dramatický pokles cestujúcich a niektoré letiská zívajú prázdnotou. Podľa Medzinárodnej asociácie pre leteckú dopravu (IATA) by tento rok mohli leteckí dopravcovia stratiť viac ako 113 miliárd dolárov, ak sa koronavírus bude naďalej rozširovať.

Prázdne lietadlá a tony emisií

Aerolínie však okrem poklesu cestujúcich musia bojovať aj s ďalším problémom. Tým je udržanie lukratívnych vzletových a pristávacích intervalov, najmä ak lietajú z veľkých alebo výrazne preťažených letísk. Podľa medzinárodných usmernení, ktoré sú zakotvené v európskom práve, sú vzletové a pristávacie časy na týchto letiskách obmedzené.

Ak by aerolínie jednoducho zrušili svoje lety, o intervaly by mohli prísť a získala by ich konkurencia. Európske právo je v tomto neúprosné. Ak sa lety nevykonávajú, prevádzkové intervaly prepadnú. Leteckí dopravcovia sa preto rozhodli vypravovať lietadlá bez cestujúcich. Lety duchov

