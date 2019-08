Exisport má nového majiteľa a staré dlhy, od ktorých sa dištancuje

05.08.2019, 17:55 | raj | © 2019 News and Media Holding

Exisport má od apríla nového majiteľa. Kontrolu prebral prostredníctvom PPG Group Petr Cmíral. Minoritnými spoločníkmi sú Peter Vaľo a Gabriel Galeštok, menšinový spoluvlastník a generálny riaditeľ pôvodnej firmy. Tá sa premenovala na Tomirex a má niesť všetky doterajšie dlhy a záväzky. Na návrh jedného z veriteľov však firmu súd v júli poslal do konkurzu.

Od nevydarenej expanzie na poľský trh to šlo s niekdajším lídrom v maloobchode so športovým sortimentom na trhu viacmenej dole vodou. Koncom roka 2012 žiadal Exisport o reštrukturalizáciu a súd mu vyhovel. Spoločnosť oživila manažment a na malú chvíľku sa dostala do zelených čísel.

O rok na to však boli znovu v strate. V roku 2015 sa pre odchod rozhodol jeden zo spoluzakladateľov Tomáš Bél a firma pokračovala v prepade. Ďalší pokus o resuscitáciu sa udial v roku 2017, keď Exisport ohlásil opätovné naštartovanie expanzie a dostal finančnú injekciu od Poliakov vo výške niekoľkých miliónov. Zo straty to však firmu nevytiahlo.

V apríli 2019 preberá kontrolu PPG Group. Dočasne zatvára všetky predajne a sľubuje zmenu. Nový majiteľ sa zbavil pôvodných

