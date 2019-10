Facebooku sa výrazne zvýšil zisk aj tržby

Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra medziročne stúpol o 19 % na 6,1 miliardy USD (5,5 miliardy eur) alebo 2,12 USD na akciu, uviedol to internetový koncern v stredu (30. 10.) po zatvorení newyorskej burzy. Analytici počítali so ziskom 5,47 miliardy USD alebo 1,91 USD na akciu. Tržby vzrástli o 29 % na 17,7 miliardy USD. Počet mesačných aktívnych používateľov Facebooku sa zvýšil o 8 % na 2,45 miliardy.