Firmu blízku daňovému funkcionárovi preverovali pre neštandardné zamestnávanie

21.12.2018 | Xénia Makarová

Firma blízka vysokému funkcionárovi Finančnej správy čelila posledné dva roky viacerým podnetom na neštandardné zamestnávanie a vyplácanie miezd.

Lama SK je so zhruba 1 500 zamestnancami jednou z najväčších bezpečnostných firiem na Slovensku. V celofiremnej komunikácii či pri odovzdávaní jej sponzorských darov za ňu vystupuje Dagmar Kapusníková. V orgánoch firmy ale oficiálne nefiguruje. Ide o partnerku Ľudovíta Makóa, šéfa daňových kriminalistov, známych pod skratkou KÚFS. On sám bol na vlaňajšom večierku firmy.

Polícia a inšpektorát práce dostali podnety na porušovanie pravidiel na pracovisku, ale žiadne vážnejšie porušenie v Lama SK za posledné roky nezistili. Na redakciu TREND sa ale obrátilo viacero bývalých aj terajších zamestnancov spoločnosti s dôkazmi, že im firma vypláca významnú časť mzdy cez odevné či cestovné. Ide o položky, ktoré nepodliehajú daniam a odvodom, teda sa zamestnancom taký príjem ani neráta napríklad do dôchodku. Ale zamestnanci by k nim mali firme dokladať bločky, alebo inak deklarovať nákup pracovných pomôcok a dopravy. To sa ale podľa informácií redakcie nedeje.

Samotný Ľ. Makó na popis mzdovej politiky v tejto firme reagoval so slovami: „Nemám informácie o pracovných podmienkach, personálnom obsadení či platoch zamestnancov“. Dodal, že pýtať sa na to treba štatutárnych orgánov a ak má ktokoľvek informácie o nezákonnom fungovaní či obchádzaní daňových a colných predpisov, má povinnosť informovať orgány činné v trestnom konaní.

„Čo sa týka mojich známych či rodinných príslušníkov, neexistuje žiadna zákonná povinnosť, ktorá by mi ukladala informovať o

