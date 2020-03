Firmy vítajú opatrenia vlády. Vidia však viaceré nedostatky

29.03.2020, 19:43 | Zoltán Rácz | Radovan Žuffa | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Premiér SR Igor Matovič spolu s ďalšími predstaviteľmi vlády v nedeľu ukázali prvé ekonomické opatrenia pre firmy, zamestnancov a živnostníkov. V siedmich bodoch predstavili, ako chcú zmierniť dopady nového koronavírusu.

Balíček pomoci obsahuje preplatenie 80 percent platu vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté, samostatný finančný príspevok pre živnostníkov aj zamestnancov podľa poklesu tržieb kvôli koronavírusu, aj poskytnutie bankovej záruky. Opatrenia tiež sľubujú preplatenie karanténnej nemocenskej a ošetrovného pre zamestnancov, odklad platieb odvodov.

Podľa predstaviteľov vlády ide o najväčšiu a najnákladnejšiu pomoc pre firmy a zamestnancov v histórii samostatného Slovenska. TREND sa pýtal firiem, združení analytikov aj právnikov, ako vidia najnovšie opatrenia vlády oni.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov

Vítame rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky prijať viacero opatrení na ochranu podnikateľov a živnostníkov pred dopadmi pandémie Covid-19. Rozumieme, že ide len o prvý návrh opatrení novej vlády, avšak ako iniciatíva združujúca slovenských maloobchodníkov ich nepovažujeme v tejto chvíli za dostatočné, keďže neriešia viacero problémov, ktorým maloobchodníci čelia.

Viaceré opatrenia sú nedostatočne zadefinované a z pohľadu maloobchodníkov zatiaľ nejednoznačné. Nastavený maximálny limit príspevkov 200-tisíc eur na jednu spoločnosť považujeme za diskriminačný voči väčším zamestnávateľom a môže ohroziť veľké množstvo pracovných miest. Žiadne z opatrení neadresuje problém s platením nájomného. Väčšina prenajímateľov naďalej vyžaduje platby aj za prenájom priestorov prevádzok, ktoré nemôžeme využívať.

Malobchodníci patria medzi najviac zasiahnuté časti slovenskej ekonomiky, preto vyzývame vládu, aby pripravila aj adresné opatrenia pre tento segment. Okrem kompenzácie miezd zamestnancov považujeme za nutné pripraviť aj legislatívnu úpravu vzťahov s prenajímateľmi tak, aby boli vzájomné vzťahy oboch strán rovnocenné. Sme pripravení na takýchto opatreniach spolupracovať a kedykoľvek ich konzultovať.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

Vnímame to v kontexte, že vláda je tu sedem dní a že opatrenia deklaruje ako prvú pomoc a budú ďalej pokračovať. Pripravuje sa 40 ďalších, ktoré treba doladiť a dotiahnuť do konca. Ale znamená to signál, že to obrovské množstvo výpovedí, ku ktorým by v pondelok, alebo v utorok prišlo, sa zníži.

Do istej miery sa to stabilizuje. Potrebovali sme jasný signál, že vláda ide v tomto smere niečo robiť, čo sa dá premietnuť do dvoch kľúčových vecí. Jednak do zabezpečenia „cash flow“ a do stabilizácie zamestnanosti. To, že sú opatrenia cielené a nie plošné je tiež dobrou správou. Takže v podstate to vnímame pozitívne.

Dnes môžeme kritizovať to, že to nepostihlo veľké firmy. Aj niektoré z nich sú zatvorené z rozhodnutia hlavného hygienika. Napríklad jedna veľká nábytkárska firma s viac ako 1400 zamestnancami tiež dostane len do 200-tisíc eur mesačne, čo pre ňu môže byť veľkým problémom.

Nie je dobré vnášať do tej diskusie rozdeľovanie na malé a veľké firmy, lebo práve tie veľké sú chrbtovou kosťou ekonomiky a na ne sú naviazané menšie dodávateľské. Ani tie nebudú vedieť fungovať, nech budú mať akúkoľvek pomoc, pretože nebudú mať odbyt.

Očakávame, že teraz prídu tie ďalšie opatrenia ako zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii, uvoľnenie pravidiel pre hromadné prepúšťanie, alebo napríklad platenie odstupného nie naraz, ale v mesačných splátkach. Teraz potrebujeme byť flexibilní, pretože ak budeme mať ešte významné náklady spojené s prepúšťaním, tak ohrozíme aj ostatných, ktorí by v nej ešte mohli ďalej pracovať. Žena s deťmi počas prechádzky so psom 17. marca 2020 v Prahe.Zdroj: TASR

Zväz obchodu SR

Nie celkom správne si zvykáme reagovať na tlačové besedy a tam oznamované opatrenia, ktoré nie sú celkom jasné. Na prvé počutie znejú dobre, ale ono si to vyžaduje poznať, akým spôsobom budú realizované a konkrétne znenie, ktoré schvália v parlamente. Podľa toho budeme reálne vidieť ako pomôžu. Ale na prvý pohľad nevyzerajú zle.

Rozhodne by mal byť upravený vzťah medzi týmito opatreniami a právomocou odborového hnutia. Viaceré sa týkajú riešení, ktoré si vyžadujú súhlas odborového hnutia. Verím, že na to páni na ministerstve financií a práce nezabudnú, pretože tu môže prísť ku konfliktom medzi zamestnávateľmi a odbormi. Nevolám po tom, aby sme ich úplne odstavili, ale mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia.

Zväz automobilového priemyslu

Prijaté opatrenia vlády považujeme za nedostatočné a znepokojujúce. (S vyjadrením sa plne stotožňujú aj automobilky Kia a PSA Slovakia).

Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia sa plne stotožňuje so stanoviskom Zväzu automobilového priemyslu. Dlhodobo upozorňujeme na potrebu systémovej podpory všetkých podnikov, ktorá by pomohla prekonať krízové časy, v akých sa momentálne nachádzame. Vhodným nástrojom je tzv. kurzarbeit, pri ktorom sa na nákladoch na mzdy podieľa štát a aj teraz ho využívajú mnohé sesterské závody vo viacerých európskych krajinách. Už v minulosti sa vďaka tomuto nástroju podarilo zachrániť státisíce pracovných miest.

Zabezpečenie zamestnanosti v tomto kľúčovom odvetví slovenského hospodárstva musí byť jasnou prioritou. Žiaľ, aktuálne k tomu nevidíme žiaden signál. Veríme, že vláda si uvedomí vážnosť situácie, a vo veľmi krátkom čase prijme opatrenia, ktoré vydajú pozitívny signál všetkým investorom.

Plastic Omnium

Bohužiaľ vláde trochu chýbajú ekonomickí experti a nezávislý pohľad. Z pohľadu makroekonomiky je jasné, že celosvetovo bude väčšina krajín uvoľňovať množstvo peňazí do obehu. Vrátane ECB, eurovalu a ďalších inštitúcií. Pre Slovensko je otázne koľko peňazí dostane k dispozícii a v akej forme (dlh, priama dotácia).

A potom je otázne koľko peňazí uvoľní naša vláda a NBS. Z makroekonomického pohľadu je potom otázka, koľko peňazí dostanú firmy, respektíve podnikatelia na mzdy a ďalšie nevyhnutné náklady, ktorým sa nebudú môcť počas odstávky vyhnúť. Predpokladáme, že tie firmy, ktoré nie sú nútené používať prekážky na strane zamestnávateľa, budú mať dostatok výnosov na pokrytie ich fungovania a hlavne na mzdové náklady.

Čo sa týka výberu firiem, ktorých sa to týka a následným monitorovaním si to vláda zbytočne komplikuje a tie opatrenia asi nebudú mať očakávaný dopad, ak vyberú len malé a stredné podniky, lebo reakcia veľkých podnikov bude automaticky znamenať dopad na nezamestnanosť. Zdroj: TASR

Martinus

Pozitívne hodnotíme, že vláda hľadá spôsoby ako pomôcť podnikateľom vo všeobecnosti. Opatrenia myslia v istej miere na malých, stredných aj veľkých podnikateľov. Na druhú stranu sami sme boli zaskočení z toho, aké sú zatiaľ nejednoznačné. Nevieme, či to je len rýchlosťou v hľadaní tých opatrení, ale aj v debate medzi inými podnikateľmi, máme asi štyri výklady, čo ktoré z tých opatrení znamená.

To je trochu nešťastné, lebo zatiaľ je to informácia, s ktorou nikto nevie ako presne pracovať. Koho sa budú týkať. Viem, že bolo povedané, že upresnenie príde neskôr. Ak to znamená, že o pár hodín, v tom prípade s tým mohli počkať.

Vnímame, že toto je prvá pomoc. Urgentný balík opatrení. Ak by ale v zásade zostať pri tomto, tak je to vážny problém. Tieto opatrenia zďaleka nepokrývajú rôzne situácie maloobchodníkov. V našom prípade to vôbec nerieši problém s platením nájomného, ktoré po nás prenajímatelia naďalej požadujú. Zazneli vraj slová, že to si majú vyriešiť nájomcovia s prenajímateľmi sami, čo nepovažujeme za šťastné. Zvyčajne totiž nájomcovia v tomto ťahajú za oveľa kratší koniec.

Štát sa môže inšpirovať okolitými krajinami, napríklad priamymi refundáciami nájomného, alebo nastavením mechanizmu akým spôsobom sa na to nájomné bude zbierať. Zároveň sa môže schváliť legislatívy rámec, ktorým sa v zmluvách rozviažu ruky nájomcom. Tí teraz nemajú prakticky žiadne práva a možnosti. Bez toho nás to položí úplne na kolená a už vôbec nemusíme otvoriť.

Druhá výhrada súvisí s obrovskou neistotou, čo príde. Napríklad to rozhodnutie, že naďalej bude zatvorené, prišlo pre nás dosť neskoro. Pôvodne to bolo avizované na dva týždne. Teraz sa z toho stalo „na neurčito“. Keby sme to vedeli aspoň v stredu, mohli sme sa zariadiť a komunikovať to svojim ľuďom. Takže ak v prípade ekonomických opatrení mám výčitku, že možno predčasne predstavili „polotovar“, pri rozhodnutí, či zostanú prevádzky zatvorené sme čakali väčšiu predvídavosť zo strany vlády a krízového štábu.

Milan Drahovský (obchodný analytik)

Bol som veľmi príjemne prekvapený, že za necelý týždeň dokázali veľmi zrozumiteľne sformulovať to, čo by sa v najbližšej dobe malo udiať. Opatrenia v princípe plne vystihujú to, čo potrebuje tá štruktúra na záchranu. Čo im vyčítam, že v podstate ignorujú väčšie spoločnosti., z čoho som sklamaný.

Myslím si, že to bude predmetom diskusie a prepracovania so zamestnávateľskými zväzmi. Zavedenie nejakých strategických opatrení, ktoré umožnia činnosť aj veľkým zamestnávateľom. Je prirodzené, že sa títo zamestnávatelia zatiaľ môžu cítiť odstavení nabok, hoci oni prinášajú do štátneho rozpočtu enormné peniaze a zamestnávajú veľa ľudí. Sú napríklad spoločnosti, ktoré majú podobný rozsah predajných plôch ako hypermarkety, podobný počet zamestnancov a aj podobný sortiment. A musia mať zatvorené. Z tohto pohľadu to vnímam ako diskrimináciu.

Milan Malata (advokát)