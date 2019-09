Francúzi zvažujú 10-miliardovú investíciu v Severnom mori

04.09.2019, 09:17 | TASR

Francúzska ropná spoločnosť Total by mohla v najbližších piatich rokoch investovať do 10 miliárd USD (9,12 miliardy eur) do ložísk v Severnom mori, disciplínu v oblasti nákladov však bude musieť dodržiavať aj naďalej. Uviedol to na energetickej konferencii v škótskom meste Aberdeen, šéf spoločnosti Patrick Pouyanne.