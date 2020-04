Germanwings sú prvou „ochutnávkou“. Čakajme ďalšie bankroty aerolínií

08.04.2020, 20:03 | Lukáš Kovanda

Názor | Koniec nemeckej nízkonákladových aerolínií Germanwings je len prvou „ochutnávkou“ toho, čo tento rok leteckých dopravcov, najmä európskych a čiastočne amerických, čaká. Letecká doprava prechádza kvôli pandémii celosvetovou krízou, akú nepamätá v celej svojej histórii. Kolaps Germanwings a jej odchod z biznisu zďaleka nemusí zostať osamotený.

A netreba chodiť ďaleko. Letecký dopravca Brussels Airlines, ktorý rovnako ako Germanwings patrí medzi aerolínie majetkovo ovládané nemeckou jednotkou Lufthansa, je blízko bankrotu. Jednou z možností, ako aerolínie zachrániť, je opätovné znárodnenie. Samotný dopravca Brussels Airlines síce nikdy vládou vlastnený nebol, jeho priamy predchodca Sabena však áno. Aerolínie Sabena skrachovali v roku 2001.

Znárodňovanie čaká aj niektoré ďalšie aerolínie. Napríklad talianska vláda už v marci začala proces prevzatia dopravcu Alitalia. Rím bude aerolínie vlastniť, kým sa nenájde kupec, čo sa však vzhľadom na súčasnú situáciu len tak nepodarí, ak niekedy vôbec.

Nemecká vláda je zasa pripravená prevziať kontrolu nad leteckým dopravcom Condor. Poľské aerolínie LOT, ktoré mali podľa januárovej dohody Condor prevziať, totiž z obchodu zrejme vycúvajú, tiež práve kvôli koronakríze.

Austrálska vláda tiež preveruje možnosť znárodnenia leteckých dopravcov. Do úvahy pripadá najmä druhé najväčšie aerolínie v krajine Virgin Australia, ktoré sa kvôli pandémii ocitajú vo veľmi nepriaznivej finančnej situácii.

Česko by mohlo takisto vstúpiť do kľúčových podnikov, ak by sa kvôli ekonomickým dosahom epidémie dostali do problémov. Premiér Andrej Babiš a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček to pripustili cez víkend. A. Babiš v tejto súvislosti zmienil leteckú spoločnosť SmartWings.

Ak sa k niečomu takému uchýli česká vláda, nepôjde teda o nič ojedinelého. Prevzatie firmy vládou, teda znárodnenie, by však malo byť naozaj len krajné riešenie. Štátne vlastníctvo firiem je totiž, ako je známe, často značne neefektívne, takže celospoločensky môže byť prínosnejšie žiadne znárodňovania nepodnikať a kolabujúce firmy ponechať svojmu osudu, akokoľvek kruto to môže znieť.

Autor je hlavný ekonóm spoločnosti Czech Fund