Google postaví v Európe nové dátové centrum

03.06.2019, 11:58 | TASR

Americká internetová spoločnosť Google potvrdila v pondelok novú investíciu v Belgicku vo výške 600 miliónov eur. Tlačová agentúra Belga spresnila, že pôjde o výstavbu nového dátového centra v lokalite Saint-Ghislain vo valónskom regióne na juhu krajiny. V poradí už štvrtá investícia do zariadení amerického internetového gigantu navýši celkové investície v Belgicku na 1,6 miliardy eur.

V roku 2018 spoločnosť Google oznámila výstavbu tretieho dátového centra, ktoré bude funkčné do konca tohto roka a tiež konštrukciu novej solárnej elektrárne rovnako v lokalite Saint-Ghislain. Štvrté dátové centrum by malo byť podľa spoločnosti Google postavené do konca roku 2021.

Prvé dátové centrum Google v Európe vzniklo v roku 2009 v Saint-Ghislain. Bolo to prvé dátové centrum spoločnosti Google na svete, ktoré začalo fungovať bez chladenia svojich počítačových systémov tradičnou metódou. Chladenie ja zaistené pomocou mechanizmu odparovania vody, keď spoločnosť odčerpáva odpadovú vodu z priemyselného kanála v blízkosti lokality a znižuje tým celkovú spotrebu energie.