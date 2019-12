Hamburger z pohodlia gauča a na cestách. McDonald's prichádza s novinkami

04.12.2019, 09:54 | raj | © 2019 News and Media Holding

Fastfoodový reťazec McDonald's plánuje v blízkej budúcnosti viacero noviniek. Mieri na slovenské diaľnice a chystá aj donáškovú službu McDelivery.

„Tržby v týchto reštauráciách sú všeobecne vyššie ako priemer trhu. Majú aj nevýhody – dovážanie zamestnancov z okolia. Váš biznis závisí od stavu diaľnice a v prípade jej rekonštrukcie môže prísť k výraznému obmedzeniu alebo dokonca uzatvoreniu reštaurácie,“ vyjadril sa ešte v lete na margo reštaurácií pri diaľniciach šéf franchisingu McDonald’s pre Slovensko a Česko Radim Foltýn.

Aktuálne portál Index priniesol informáciu o tom, že prvá prevádzka McDonald’s tohto typu vyrastie na rýchlostnej ceste R1 pri Beladiciach v smere z Nitry do Banskej Bystrice. Ešte pred ním sa na R1 dostal Subway, ktorý nájdete na čerpacej stanici Score pri výjazde z Nitry smerom do Bratislavy. Nie je vylúčené, že sa do pretekov zapojí aj hlavný rival Burger King.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť