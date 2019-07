Holíčsky pivovar Wywar chce výrazne rozšíriť výrobu

29.07.2019, 10:23 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Jeden z najznámejších malých remeselných pivovarov – holíčsky Wywar – už nebude až tak úplne malý. Novými investíciami chce svoju ročnú produkciu posunúť na 12-tisíc hektolitrov. Väčšina malých pivovarov pritom varí iba niekoľko tisícov či dokonca len stoviek hektolitrov piva ročne. Wywar chystanou investíciou zdvojnásobí svoju výkonnosť. Vlani pri plnom vyťažení existujúcich kapacít navaril šesťtisíc hektolitrov piva.

Plánované rozšírenie holíčskeho pivovaru vyplýva z investičného projektu, ktorý jeho majitelia už predložili slovenským povoľovacím úradom. Výška investície sa síce v projekte neuvádza, no vyplýva z neho napríklad to, že do zvýšených kapacít Wywar prijme dvoch nových zamestnancov.

Pivovar založila a dodnes vlastní holíčska podnikateľská rodina Kadlecovcov. Tá doteraz do pivovaru vložila zhruba jeden milión eur.

Svoje pivo predávajú do menších nezávislých podnikov a predajní. Dostali sa však už aj do siete niekoľkých inovatívnych supermarketov konceptu Yeme. Ich pivo sa čapuje v desiatkach prevádzok na Slovensku aj v Česku. Do veľkých nadnárodných reťazcov sa zatiaľ netlačia, ale prípadným rokovaniam sa nebránia.

Kadlecovci, ktorí svoje podnikanie zastrešujú firmou Oil JPM pritom majú na Záhorí aj niekoľko čerpacích staníc, vlastné vinárstvo, farmu, reštauráciu, pálenicu i nájomné byty. Dohromady zamestnávajú vo svojich podnikoch približne 60 ľudí.

Pivovar WywarZdroj: Holicskypivovar.sk