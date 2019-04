Hotel vo vzduchu za 131-tisíc. Predstavili luxusný Airbus pre boháčov

25.04.2019, 18:44 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Päťhviezdičkový luxus aj vo vzduchu. Hotelová sieť Four Seasons predstavila nové lietadlo, ktorým chce komfort klientov povzniesť „na vyšší level“. Súkromný tryskáč prispôsobili tak, aby sa dovolenkári, zrejme len tí majetnejší, cítili ako v bavlnke.

Zdroj: Four Seasons

Kanadská hotelová spoločnosť Four Seasons predstavila svoje súkromné lietadlo v utorok. Nový Airbus 321 patrí do rodiny Airbus NEO. Ten má nahradiť doterajší Boeing 757, ktorým lietajú od roku 2015, kedy sa rozhodli spustiť túto vymoženosť pre bohatých. Boeing vymenili za Airbus, pretože si ho ľahšie mohli upraviť podľa svojich predstáv a tiež chceli lietať na dlhšie vzdialenosti. Starý stroj na to nebol veľmi vhodný.

Súkromné lietadloZdroj: Four Seasons

Výlet so všetkým

Lietadlo vzlietne po prvý raz v roku 2021, ale rezervácie budú možné už od polovice tohto roka. Rovnako počas tohto roka budú predstavené plánované výletné trasy. Cena jedného lístka začína na 131-tisíc eurách. Ak si zákazník objedná let, spoločnosť mu zabezpečí cestu spolu s ubytovaním na každej zastávke. Maximálna kapacita je 48 miest.

Jedálny lístok sa bude prispôsobovať každej

