Hovorí sa, že všetko je na webe, ale platí to aj o zdravotných poisťovniach?

V poistení platí – bodaj by sme ho nikdy nemuseli využiť. Ale ak nastane nejaká nepríjemnosť, je dobré, ak to niekto za nás vyrieši.

V súčasnosti je na prvý pohľad ťažké hľadať dôvod, prečo prejsť do jednej či druhej zdravotnej poisťovne. Subjektívnych dôvodov bude mať každý kopu, ale pozreli sme sa podrobnejšie na výhody, ktoré poistenec v každej z nich dostane. Sú odlišné na to, aby pomohli vybrať si najvhodnejšiu. Dizajn a prehľadnosť Keď sa to tak vezme, jeden z benefitov je sústredenie a pohodlné vyhľadávanie všetkých relevantných informácií a neskôr detaily poistenia. Inými slovami, webové stránky a mobilné aplikácie poisťovní. Dôvera stavila na veľmi prehľadný a jednoduchý, ale stále elegantný dizajn. VšZP zvolila veľmi príjemnú kombináciu tyrkysovej a broskyňovoružovej farby svojej úvodnej stránky. Logika rozloženia prvkov je trochu iná než v Dôvere, ale stále prehľadná. Zaujímavosťou je, že hore je link na prepínanie medzi textovou a grafickou verziou webu a tiež možnosť zobraziť ju v anglickom jazyku. Sú to drobnosti, ktoré sa hodia len pár ľuďom. Ale aspoň vidieť, že tvorcom stránky išlo o každý detail. Union poisťovňa je trochu výnimka, pretože zdravotné poistenie je len jedna časť jej portfólia. Takže na úvodnej stránke je len výber z možností, ktoré sa týkajú aj zdravotného poistenia, ako napríklad rýchle online úrazové poistenie alebo výhody pre poistencov. Do očí najprv udrie striedajúca sa ponuka služieb, napríklad na prepoistenie. Tento úkon vás presmeruje na podstránku, ktorá už však má výrazne iný dizajn, omnoho modernejší a prehľadnejší. Čo sa týka mobilnej verzie všetkých troch poisťovní, nie je veľmi čo vytknúť. Všetko je výborne optimalizované, svižné a prehľadné. Dôvera však prišla s tým istým neduhom odlišnej grafiky na hlavnej stránke a podstránkach. Za nevýhodu stránky VšZP považujeme logiku niektorých prvkov. Napríklad pri kliknutí na celoplošné zľavy je nutné kliknúť ešte na tlačidlo Menu, ktoré už zobrazuje strom ponúk. Ale zo všetkých druhov zliav. Problém sme zistili aj pri kalkulačke doplatkov za lieky, ktorá nie je optimalizovaná pre displej mobilu. Mobilná verzia Union poisťovne je zrkadlom obrazovky počítača, samozrejme, plne optimalizovaná na obrazovku smartfónu. A tak sa trochu poposúvali všetky ponuky a usporiadali tak, že je o kúsok prehľadnejšie informácie hľadať na mobile než na počítači. Dôvera a VšZP majú aj vlastné mobilné aplikácie pre Android a iOS, Union pre zdravotné poistenie aplikáciu neponúka. Je to škoda, pretože dnes je už pomerne bežné mať všetky karty v mobile. Či už kreditné, vodičské, alebo aj zdravotnú kartičku so všetkými potrebnými údajmi. Okrem toho aplikácie ponúkajú rýchly prehľad o liekoch a iných výdavkoch poistenca, nechýba mapa lekární a veľa ďalšieho doslova pod palcom. Zdroj: shutterstock Ako sa prepoistiť Onedlho bude možné zmeniť zdravotnú poisťovňu, ak chcete stihnúť začiatok jeho platnosti od 1. januára. Je teda dôležité, ako k tomuto kroku pristupuje každá z troch poisťovní. Prvou možnosťou je, samozrejme, navštíviť osobne jednu z pobočiek. Dá sa to však aj z pohodlia domova na webe poisťovne. Najjednoduchší a najprehľadnejší spôsob má Dôvera, ktorá túto možnosť ponúka rovno v strede hlavnej stránky a ešte farebne odlíšenú. Union má toto tlačidlo trochu menej viditeľné. V oboch prípadoch ide o online formulár, kde v pár jednoduchých a graficky extra prehľadných krokoch vyplníte informácie o tom, koho chcete poistiť, v ktorej poisťovni ste boli doteraz, či ste zamestnaný a ďalšie údaje. Prihláška potom príde poštou alebo si ju dáte doniesť kuriérom. Prípadne je na výber okrem vyplnenia online prihlášky možnosť jej vyplnenia operátorom cez telefón. Môže to byť praktická forma pre menej skúsených. Aké výhody Rozhodnúť sa medzi poisťovňami, to je neľahká úloha. Jednou z možností, ako sa rozhodnúť, je pozrieť si, ktorá aké výhody svojim poistencom ponúka navyše. Dôvera ich má až 26. O niektorých možno mnohí ani nevedeli, pretože nemusia byť úplne späté so zdravotníctvom. Napríklad, vedeli ste, že poistenci Dôvery majú 5-percentnú zľavu na nákup akéhokoľvek poukazu na zľavových portáloch Zlavadna.sk, Slevadne.cz a Boomer.sk? Alebo až 25-percentnú zľavu na vybrané produkty značky Bepon? Aj preto sú tieto výhody rozdelené do štyroch záložiek – pre všetkých, pre chorých, pre bábätká a pre celú rodinu. Primárne sú to však, samozrejme, výhody pre zdravie. Patrí sem 25-eurový príspevok 4-krát do roka na ošetrenie u zubného lekára, dar vo forme tašky na kočík plnej detskej kozmetiky pre novorodenca v hodnote 50 €, vrátenie takmer celej sumy za ošetrenie u nezmluvného lekára, zľavy na pobyty v kúpeľoch či rôzne výhody pre darcov krvi. Unikátna výhoda, ktorú zatiaľ neponúka iná zdravotná poisťovňa, je vrátenie doplatkov rodičom za lieky na predpis pre dieťa až do výšky 200 eur. Ak je poistencom aj rodič, túto možnosť preplatenia liekov získava tiež. Takže štvorčlenná rodina môže požiadať o vrátene až 800 eur. To rodinnému rozpočtu môže celkom slušne pomôcť. Ide o lieky ako antibiotiká, lieky proti alergii alebo dietetické potraviny. Netreba pritom riešiť žiadne účty alebo potvrdenia od lekárov. Stačí sa prihlásiť do elektronickej pobočky na webe alebo v mobilnej aplikácii Dôvera a v položke Doplatky za lieky je zobrazená suma, na ktorú má poistenec nárok. A už stačí len kliknúť na žiadosť vo forme tlačidla Preplatiť a peniaze do pár dní pristanú na vašom bankovom účte. Hodiť sa môže aj polovičná cena za pobyt na VIP izbe v nemocniciach (poistenci ostatných zdravotných poisťovní v plnej cene) alebo prednostné vyšetrenie mamografiou už do 10 pracovných dní od objednania. Patria sem tiež doplnkové poradenské služby ako napríklad web Lepší život s cukrovkou. Odborníci na telefóne poradia cukrovkárom so životným štýlom, jedálničkom alebo upozornia na nevhodné potraviny. Zaujímavo vyzerá aj Samodiagnostika. Na tomto podwebe si v prehľadnej grafickej podobe vyberiete príznaky a iné faktory, na základe ktorých sa zobrazí vaša približná diagnóza a rady, ako postupovať a akého odborníka navštíviť. V neposlednom rade za pozornosť stojí aj grantový program Bojovníci za zdravie. Ten poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, operácie alebo pomôcky pre tých, ktorí si ich musia hradiť sami.



Všeobecná zdravotná poisťovňa má zoznam výhod a zliav trochu skrytý v podobe jednoduchého odkazu, ale aspoň je na hlavnej stránke. Sú rozdelené na zdravotné benefity, celoplošné a regionálne zľavy a výhody pre najmenších. Po kliknutí na každú z nich sa zobrazí zoznam, ako napríklad databáza zliav u gynekológa či stomatológa, 15-percentná zľava na tlakomery Omron alebo zubné kefky Curaprox, prípadne rôzne zľavy na výrobky a služby v každom kraji. Zdroj: shutterstock Všetko je v textovej forme, takže záujemcu o prezretie všetkých možných výhod a zliav čaká vcelku zdĺhavá práca. Alebo, inými slovami, prehľadnosť na týchto podstránkach už začína klesať. Je tak menšia šanca, že klient zistí, že môže dostať príspevok na dentálnu hygienu pre dieťa do výšky 50 percent z platby alebo zľavu vo výške 5 percent z ceny letného jazykového pobytu pre študentov od 7 do 17 rokov. Trochu prehľadnejšie sú regionálne zľavy rozdelené podľa krajov. Ale aj tam potom treba prebehnúť celý abecedný zoznam firiem a inštitúcií, kde poistencom ponúkajú nejakú zľavu. Možno by pomohla mapa alebo nejaký druh vyhľadávania a filtrovania. Union na domácej stránke láka aj na odmeny za vernosť. Hneď pod nimi je odkaz na zoznam výhod pre všetkých poistencov. Táto podstránka si tiež vyžiada trochu dlhšie študovanie. Jej veľkú časť v úvode tvoria milé maľby s benefitmi, ktoré však nie sú zároveň tlačidlom s odkazom. Len jednoduchou kresbou. Pre celý zoznam je nutné ísť ešte nižšie, kde sa výhody a zľavy rozdeľujú pre najmenších, pre ženy a pre mužov. Benefity sú potom rozdelené do šiestich kategórií a väčšina z nich je určená pre všetky tri spomenuté skupiny poistencov. Nájdete tam však aj špecifické. Napríklad príspevok do 30 eur na kurz plávania pre bábätká alebo 5 eur na rám či 10 eur na okuliare raz ročne pre deti do 12 rokov. Ďalej tam nájdete zoznam rôznych bezplatných preventívnych vyšetrení. Či už rakoviny hrubého čreva, prostaty, alebo krčka maternice. Union medzi benefity zarátal aj informácie o prevencii demencie alebo portál Domácidoktor.sk, kde sa cez online formulár o príznakoch choroby zorientujete a dostanete odporúčania na ďalší postup. Úplne na konci nechýba zoznam obchodov, salónov a kúpeľov, ktoré poskytujú poistencom Unionu nejakú výhodu.

Do zliav sa treba ponoriť K benefitom a výhodám pristupuje každá z troch zdravotných poisťovní trochu inak. Union a Všeobecná zdravotná poisťovňa ich majú dosť, len sa k nim treba prekopať cez malé bludisko webových stránok a podstránok. Vyhľadanie zliav bude pre mnohých najprehľadnejšie v Dôvere. Výhodnosť alebo užitočnosť samotných benefitov je úplne subjektívna záležitosť a závisí od konkrétnych zdravotných neduhov každého člena rodiny. Výhodou Unionu je, že na zdravotné poistenie nadväzujú rôzne benefity aj ich poistenia majetku alebo havarijné poistenie. Nevýhodou zas trochu zastarané grafické vyhotovenie webu a chýbajúca mobilná aplikácia. Všeobecná zdravotná poisťovňa má viac okulahodiaci dizajn webu, ale stále mierne komplikovanú cestu, ako sa dopátrať k informáciám aj o zľavách a benefitoch. Dôvera spája príjemné aj praktické vyhotovenie webu, má aj mobilnú aplikáciu a oproti konkurencii je pri výbere benefitov omnoho kreatívnejšia.