Ikona našich zdravotníckych pomôcok kupuje posily v Brazílii a Turecku

09.10.2019, 10:00 | Ivan Haluza

Biznis Chirany T. Injecta, ktorá v Starej Turej dodnes pokračuje v už takmer 70-ročnej tradícii výroby striekačiek i iných zdravotníckych pomôcok, v posledných rokoch nadobúda stále globálnejšie rozmery. Už pred piatimi rokmi kúpila českého výrobcu chirurgických nití Chirmax a dánskeho výrobcu lanciet a pipiet na odoberanie krvi Vitrex. A takisto len vlani dokončila výstavbu svojej novej čínskej fabriky. Teraz sa ale pozerá po ďalších dvoch zahraničných posilách. A zasa v iných častiach sveta.

„S Chiranou T. Injecta sa aktuálne uchádzame o prikúpenie ďalších dvoch nových výrobcov zdravotníckych pomôcok v Brazílii i Turecku,“ uviedol pre TREND Michal Staroň, vrchný riaditeľ investičného bankovníctva česko-slovenskej finančnej skupiny Wood & Company, ktorá má vo svojom portfóliu aj túto staroturiansku fabriku.

Viac šitia i vákuové odberky

Či Chirana T. Injecta dotiahne oba rozohrané obchody do zdarného konca, ukáže až budúcnosť. No ak by sa jej to podarilo, obe nové spoločnosti môžu byť pre ňu významnou posilou. Veď zatiaľ čo terajšie tržby slovenskej firmy spolu s jej českou i dánskou dcérou činia dohromady zhruba 35 miliónov eur, tak sumárne tržby dvoch nových cieľov predstavujú až vyše 40 miliónov eur.

