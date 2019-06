IT aplikácie vyvíjajú aj tam, kde by to nikto nečakal

GlobalLogic zo Slovenska buduje malú armádu softvérových inžinierov v regióne. Top manažéri GlobalLogic Marek Antal a Štefan Lacko vysvetľujú, že rast sektora prináša unikátne možnosti pre šikovných ľudí a unikátne projekty.

21.06.2019, 10:00

Tie zo slovenskej dielne GlobalLogic vedia aj zachrániť život.

GlobalLogic sa za päť rokov pôsobenia na Slovensku zaradil medzi významných hráčov v IT sektore. Pamätáte si ešte, ako sa to celé začalo?

Marek Antal: Samozrejme. Je to takmer presne päť rokov, odkedy som na požiadanie Shashanka Samanta, chief executive officer GlobalLogic, založil lokálnu divíziu tejto medzinárodnej firmy. Začali sme v Košiciach takpovediac na zelenej lúke. Dobrou akvizíciou v Poľsku sme sa rýchlo rozrástli. Dnes máme na Slovensku viac ako 400 ľudí a ďalších tisíc ľudí v Poľsku a Chorvátsku. K tomu si treba prirátať viac ako štyritisíc zamestnancov na Ukrajine. V praxi tak máme mimoriadne silnú divíziu, ktorú už dnes voláme CEE GlobalLogic.

Pamätáte si na prvého klienta?

Štefan Lacko: Áno a nie len jedného. Dovolím si tvrdiť, že máme jednu z najväčších pridaných hodnôt na projektoch v regióne CEE. Preto sme vstupovali do rôznych segmentov s veľmi zaujímavými projektmi. Môžem povedať, že sme mali viac prvých klientov. Tým úplne prvým však bola americká AT&T, ktorej sme navrhovali riešenie na vyhľadávanie videoobsahu naprieč rôznymi videoslužbami podľa preferencií koncového klienta. Toto riešenie chcel klient nasadiť do svojich set top boxov v Amerike, ale nakoniec sa rozhodol ho nepoužiť.

Takže projekt nebol úspešný?

M. Antal: Za nás môžeme povedať, že sme zadanie splnili. Podarilo sa nám pracovať na projektoch s vysokou pridanou hodnotou aj na inovatívnych riešeniach. Niektoré z nich boli prezentované na medzinárodnej konferencii CES v Las Vegas, čo je svetoznáma technologická konferencia. Za päť rokov sme robili na mnohých mimoriadne zaujímavých projektoch, ktoré prichádzali s novými koncepciami a novými riešeniami. Je prirodzené, že nie všetko sa dostane do praxe, ale zo všetkého sa niečo naučíte a svojim klientom pomôžete napredovať.

Š. Lacko: Považujem za mimoriadne dôležité, že ideme aj do vecí, ktoré sú úplne inovatívne. Posúva to vpred nielen firmu a klientov, ale aj našich ľudí. Je to príležitosť meniť svet vlastnými rukami.

Ako napríklad?

Š. Lacko: Dostal sa nám do rúk projekt, ktorý zachraňuje ľudí v lietadlách. Človek so zdravotnými problémami na palube letiaceho lietadla bol odkázaný na náhodu a musel dúfať, že s ním cestuje lekár. My sme spoluvyvíjali kufrík, ktorý dokáže obsluhovať aj letuška. Pomocou tabletu z tohto kufríka sa okamžite spojí s doktorom, ktorý vidí pacienta, a pomocou senzorov a prístrojov v kufríku spraví základnú diagnostiku. Môže naordinovať lieky z kufríka alebo pomôcť pri stabilizácií pacienta, kým lietadlo pristane. Toto riešenie už bolo otestované a veríme, že sa dostane do praxe.

M. Antal: Alebo sme navrhli unikátne ovládanie objektov v 3D svete rukou umiestnenou nad špeciálnym rozhraním z dvoch akoby tabletov. Toto riešenie bolo prezentované tiež v Las Vegas.

Vyvinuli ste aj riešenie, ktoré monitoruje vnútro auta, či tam nie je zabudnuté dieťa. Ako ste sa k tomu dostali?

M. Antal: Máme veľa projektov z automotive a medicínskej oblasti. A keďže mnohí naši zamestnanci sú aj rodičia, nemohli si v správach nevšimnúť podobné tragické prípady. Dostali nápad, že vieme spraviť pomerne jednoduchú aplikáciu, ktorá môže takýmto prípadom zabrániť. Popri svojej bežnej práci navrhli systém poskladaný z bežných a veľmi dostupných senzorov a zo softvéru, ktorý vyhodnocuje, či v aute niekto neostal, a vie na to adekvátnym spôsobom reagovať.

Evidentne máte šťastie na zaujímavé projekty.

Š. Lacko: Treba si uvedomiť, že naša firma má globálne sídlo v Silicon Valley. Veľa našich klientov pochádza odtiaľ, títo ľudia sú, samozrejme, nároční a chcú nové a prelomové riešenia. Ak k tomu ešte prirátate talent a šikovných ľudí, ktorých tu máme, tak výsledkom sú takéto zaujímavé projekty.

Prečo na Slovensku sídlite v Košiciach?

M. Antal: Obaja pochádzame z východného Slovenska a vedeli sme, že na východe sú šikovní ľudia a majú chuť niečo dokázať. Poznali sme toto prostredie a patríme medzi zakladateľov IT Valley v Košiciach. Sú tu aj dobré školy, s ktorými od začiatku spolupracujeme. To je pre nás kľúčové, ak chceme mať šikovných mladých kolegov. Ale nie sme iba v Košiciach. Máme pobočky aj v Banskej Bystrici a Žiline.

Funguje spolupráca so školami?

M. Antal: Áno. Školy sa snažia. Robia, čo môžu. Ale viac zabrať musí aj štát. Lebo okolité štáty sú oveľa úspešnejšie vo výchove mladých talentov. Tu na Slovensku robia veľkú časť práce za štát firmy samotné.

Pripravujete sa na rozšírenie. Takže sektoru sa darí?

M. Antal. Trend prenikania aplikácií a IT riešení aj do oblastí, kde sme si to pred pár rokmi ani len nevedeli predstaviť, je obrovský. Navyše na Západe je ešte väčší problém nájsť kvalitných ľudí v IT ako u nás. To je šanca pre nás, takže určite budeme rásť. Pripravujeme sa na to, že za päť rokov svoje počty v tomto regióne viac ako zdvojnásobíme. To už bude viac ako osemnásťtisíc ľudí. Dalo by sa povedať, že to bude malá armáda softvérových inžinierov.

Š. Lacko: Naším cieľom je začať oveľa viac prepájať jednotlivé krajiny. Práve užším spojením našich ľudí z Poľska, zo Slovenska, z Chorvátska aj Ukrajiny dosiahneme zefektívnenie našej práce. Veríme, že aj vďaka tomu získame viac klientov z Európy. Ak všetko pôjde dobre, tak o tých päť rokov otočíme pomer medzi americkými a európskymi klientmi.

Bude nutné firmu pripraviť na nové trendy?

M. Antal: Pripravujeme sa na ne už dávno. Jeden z najvýznamnejších trendov súčasnosti je strojové učenie. V GlobalLogic máme vlastné laboratórium, kde sa tím vedcov venuje iba tejto oblasti a výsledky sú ohromné. Naše riešenie napríklad na základe strojového učenia dokáže vyhodnocovať typy pľúcnych nádorov z röntgenových snímok s veľkou presnosťou na základe obrovského množstva predchádzajúcich snímok.

Š. Lacko: Ďalším trendom, ktorý vidíme a pri ktorom chceme byť, sú Big Data. Firmy už dnes vedia, že všetky informácie, ktoré zozbierajú, majú svoju cenu. Málo z nich ju však dnes vie prakticky využiť. To sa dá rýchlo zmeniť aj vďaka strojovému učeniu. A tu sú už jasné synergie, ktoré u nás vo firme vidíme a ktoré chceme využiť. Ak k tomu prirátame internet veci, respektíve aplikácie a zariadenia, ktoré budeme nosiť na svojom tele, tak máme základný pohľad na nové trendy v IT. Šikovná firma to ešte musí skombinovať so správnym dizajnom a ovládaním, teda robiť veci nielen dobré, ale aj jednoduché a príjemné na používanie.

Je používateľské rozhranie naozaj také dôležité? Veľa riešení sa na seba veľmi podobá.

Š. Lacko: Je to dôležité. Viac, ako by sa zdalo. Aj preto máme vlastný dizajnérsky tím, ktorý sa tomuto špeciálne venuje. Ale nie je to bežné, medzi IT firmami sme v tomto smere priekopníkmi.

Budete spolu s rastom firmy meniť aj manažérsku štruktúru?

M. Antal: Myslím si, že po piatich rokoch na čele GlobalLogic na Slovensku som skončil svoju misiu vybojovať fungujúcu firmu v strednej Európe. Preto celú exekutívu vo firme odovzdávam do rúk Štefan Lacka. On bude viesť ďalšie rozširovanie firmy v nasledujúcich rokoch.

