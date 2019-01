Jaguar Land Rover má vo veľkom prepúšťať na domácom trhu

10.01.2019, 14:30 | TASR

Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) plánuje vo štvrtok oznámiť "rozsiahle rušenie pracovných miest" na domácom trhu. Dôvodom je prudký pokles dopytu na kľúčovom čínskom trhu, ako aj pokles predaja naftových vozidiel v Európe.

Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroj z firmy, škrty budú výrazné, zhruba niekoľko tisíc pracovných miest. Podľa zdroja by malo ísť o manažérske pozície, ďalšej pozície v oblasti výskumu, dizajnu a predaja.

„Ľudí pracujúcich vo výrobe by sa rušenie miest dotknúť nemalo, aspoň nie v tomto štádiu,“ dodal zdroj. Podľa denníka The Guardian by mala firma oznámiť zrušenie okolo 5-tisíc miest. V priebehu minulého roka pritom už oznámila prepustenie tisíc zamestnancov vo svojom závode v Solihulle. Celkovo zamestnáva v Británii takmer 44-tisíc ľudí.