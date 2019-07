Jaguar masívne zainvestuje do elektromobilov

08.07.2019, 15:30 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Masívnu investíciu do elektrifikácie väčšiny modelov oznámila britská automobilka minulý piatok (5. júla). Podľa informácií Financial Times by mala preinvestovať takmer miliardu libier a vytvoriť tisícky pracovných miest.