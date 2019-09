Jaguar: Zabudnite na veľké autá na elektrinu

30.09.2019, 20:00 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Hoci britská automobilka Jaguar Land Rover avizovala elektrifikáciu vozidiel naprieč celým svojím portfóliom, najnovšie priznáva, že elektromobilita veľkých modelov nie je podľa jej šéfa vývoja Nicka Rogersa praktickým riešením.

Cieľ priniesť kompletné portfólio elektromobilov sa nakoniec britskej automobilke nemusí vydariť v pôvodnej podobe. Podľa najnovších tvrdení predstaviteľov spoločnosti batérie nemusia byť najvhodnejším riešením pre ťažké SUV modely a boj s emisiami. Naznačujú to testy aerodynamiky týchto modelov v kombinácii s elektrickými pohonmi.

Neprehliadnite Jaguar pozastaví na týždeň výrobu. Dôvodom je brexit

Firma musí urobiť potrebné kroky, vrátane odstavenia výroby v štyroch britských...

Jaguar pozastaví na týždeň výrobu. Dôvodom je brexit Dodávateľ Jaguaru ráta s elektromobilmi a rastom. Akcionári nadšene neskáču

Spolupráce s inými automobilkami, ktoré by na Slovensku spustili výrobu elektroáut,...

Inými slovami, SUV modely by potrebovali priveľké batérie, ktoré by spotrebovávali oveľa viac energie ako pri kompaktoch. Matematika je v tomto smere jasná. „Čím väčšie vozidlo, tým väčšia je výzva pre aerodynamiku. Ak by sme do toho išli po hlave, skončili by sme s takými veľkými batériami a vyrábali také ťažké vozidlá, že nakoniec by na diaľnici

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť