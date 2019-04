Japonec prerobil na bitcoine 130 miliónov dolárov

24.04.2019, 09:18 | ČTK

Zakladateľ a generálny riaditeľ japonskej spoločnosti SoftBank Masajoši Son stratil viac ako 130 miliónov dolárov na osobných investíciách do kryptomeny bitcoin. S odvolaním sa na informované zdroje to uviedol denník Financial Times. Pre miliardára je uvedená strata zanedbateľná. Imanie druhého najbohatšieho Japonca je asi 21 miliárd dolárov.