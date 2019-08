Japonský McDonald's sa pošmykol na letnej romantike. Výsledok? Lascívne obrázky

13.08.2019, 09:38 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Nové poháre na McFizz dávajú vete „pozri sa na to z iného uhla pohľadu“ celkom nový zmysel. To čo malo byť romantickým nápadom skončilo ako posmešný virál s nevhodným štipľavým podtónom.

McDonald's v Japonsku uviedol novú letnú kolekciu plastových pohárov k ľadovej triešti McFizz. Pôvodným zámerom dizajnérov bolo navrhnúť ho tak, aby sa pri správnom držaní pohára chlapec a dievča na protiľahlých stranách bozkávali.

Zákazníci však našli nové spôsoby ako ich otočiť, čím vznikli kombinácie, ktoré by ste (a pravdepodobne ani McDonald's) neočakávali.

Fastfoodový reťazec chcel obľúbenému nápoju zrejme dodať šťavu, no skončilo to preň aj príliš šťavnato. Vynaliezavosť a výsledný obraz netreba veľmi opisovať, stačí si pozrieť fotografie na Twitteri. Ako problémové vidia zákazníci to, že radovánky na plaste si užívajú dve maloleté kreslené postavičky.

Z pohárov sa stal virál na ktorom sa zabáva internet, no množia sa aj otázky, nakoľko je to pre reštauráciu propagujúcu otvorenosť rodinám s deťmi vhodné. Kontroverzné poháre McDonald's aj napriek ruchu, ktorý vyvolali, nestiahol, ani nevydal žiadne oficiálne stanovisko. Turisti si tak stále môžu odniesť z Japonska aj takýto netradičný suvenír.

Boli aj väčšie škandály

Netradičné poháre sú ešte v porovnaní s inými škandálmi, ktorým musela čeliť japonská frančíza, celkom malina. Začiatkom roka 2014 sa zistilo, že v reštauráciách používali expirované mäso a krátko na to začali v krajine vo veľkom zatvárať prevádzky.

McDonald's sa snažil zachrániť situáciu informačnou kampaňou, sľubmi aj inováciami. Spomienky vybledli a Japonci znova začali kupovať svoje obľúbené nugetky. Tak ako letný bozk pravdepodobne vymiznú aj spomienky na najnovší „mini škandál.“