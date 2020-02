Je to definitívne. Matka ČSOB kupuje maďarskú OTP Banku

17.02.2020, 18:29 | TASR

Belgická KBC Group, ktorá je materskou skupinou Československej obchodnej banky (ČSOB Banky), a maďarská skupina OTP Bank v pondelok uzatvorili dohodu. KBC na základe nej získa 99,44-percentný podiel v OTP Banke Slovensko.

Zostávajúci 0,56-percentný podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov. Informovala o tom hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Obe banky by sa mali spojiť, vďaka čomu ČSOB získa 379-tisíc klientov.

Transakcia ešte podlieha schváleniam zo strany Národnej banky Slovenska (NBS), Národnej banky Belgicka (NBB), Európskej centrálnej banky (ECB) a Protimonopolného úradu (PMÚ) SR. Konečné uzavretie transakcie sa očakáva v druhom, najneskôr treťom štvrťroku 2020. Transakcia podľa Jamborovej nebude mať vplyv na dividendovú politiku KBC za rok 2019.

Po získaní potrebných súhlasov sa KBC stane novou materskou spoločnosťou OTP Banky Slovensko, ktorá sa následne zlúči s ČSOB Bankou. Po právnom a prevádzkovom zlúčení sa posilní súčasná pozícia ČSOB Banky ako trhovej štvorky s 12,6-percentným podielom na trhu. Významne sa podľa hovorkyne zvýši aj tzv. cross-sell potenciál celej ČSOB skupiny pri ponuke komplexných finančných riešení pre klientov vrátane poistenia, lízingu, produktov stavebnej sporiteľne a investičných riešení.

Analytici: ČSOB kúpou zvýši podiel na trhu

ČSOB banka si kúpou OTP Banky zvýši svoj trhový podiel, získa tým aj nových klientov v regiónoch, v ktorých doteraz až taká silná nebola. Zhodujú sa na tom odborníci.

ČSOB v pondelok potvrdila, že má záujem o OTP Banku, o ktorej predaji sa špekuluje už od vlaňajška. „Ja to vnímam ako snahu bánk, ktoré sú na Slovensku dlho etablované, zvýšiť svoj trhový podiel a posilniť svoje pozície v regiónoch, kde mala OTP Banka silnejšiu pozíciu. Ide o kúpu klientskeho kmeňa, lebo pobočkovú sieť si vedia banky vybudovať, ale klientsky kmeň a produkty, ktoré aktívne klienti využívajú, je niečo, čo má vždy hodnotu,“ zhodnotil generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.

Rovnaký názor má aj analytik portálu Finančná hitparáda Martin Švidroň. „Pre každú banku na trhu je veľmi dôležité dosiahnuť kritický počet klientov, kedy už banka dokáže pokryť prevádzkové náklady a začne tvoriť zisk. Následne chce každá banka rásť a ukrajovať čoraz väčší trhový podiel,“ zhodnotil M. Švidroň.

Na Slovensku je tvrdá konkurencia

Medzi bankami na Slovensku je podľa odborníkov silná konkurencia. Získavať nových klientov tak nemusí byť pre ne jednoduché. „V rámci silnej konkurencie je dnes získavanie klientov prostredníctvom kampaní drahé a aj časovo náročné. Preto majú väčšie a silnejšie banky záujem o tie malé. Kúpa OTP Banky je zaujímavá predovšetkým pre svoj kmeň retailových, ale aj firemných klientov. Nový kupca zároveň získa aj 62 pobočiek OTP Banky, s penetráciou predovšetkým na juhu Slovenska,“ doplnil M. Švidroň.

Podľa jeho slov ČSOB postupne zladí pobočky, systémy a neskôr aj produkty, čím ušetrí na réžii a správe nových klientov. „Zároveň sa pokúsi klientom ponúknuť aj nové produktové portfólio, čím môže opäť navýšiť zisk. ČSOB banka si touto kúpou razí svoju cestu s cieľom dostať sa medzi prvú bankovú trojku,“ očakáva M. Švidroň.

Doterajší klienti OTP Banky sa pritom nemusia tejto transakcie obávať. Práve naopak, mohli by sa dostať k atraktívnejším produktom. „V zásade tu ide o to, že lepšia banka kupuje horšiu. To znamená, že existujúce zmluvy, či už o bežnom účte, alebo úverové zmluvy, alebo akékoľvek iné, zostávajú v platnosti. Cieľom nového majiteľa, v tomto prípade ČSOB banky, bude klientov si udržať, pretože v opačnom prípade, keby urobila chybné rozhodnutie a znevýhodňovala by týchto klientov, tak by riskovali, že im odídu a transakcia by pre nich nebola výhodná,“ vysvetľuje M. Ovčarik s tým, že pre klientov je to príležitosť, pretože budú mať prístup k novým a možno aj lepším produktom v novej banke.

O predaji OTP banky sa špekulovalo od minulého roka. To, že o ňu prejavilo záujem niekoľko konkurenčných bánk, potvrdilo vedenie banky až v januári tohto roka. Predseda predstavenstva OTP Sándor Csányi vtedy uviedol, že o banke by sa malo rozhodnúť do jari. Tiež priblížil, že sa jej v uplynulých rokoch nepodarilo zvýšiť svoj podiel na slovenskom trhu nad tri percentá. Maďarská OTP však avizovala, že plánuje expandovať do nových štátov, a možno aj za hranice Európy.